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Türkiye'de 10 aydaki trafik kazalarında 285 yaya hayatını kaybetti

Yılın 10 aylık döneminde polis sorumluluk bölgesinde 1563 ölümlü, 163 bin 87 yaralanmalı ve 237 bin 404 maddi hasarlı trafik kazası meydana geldi. Aynı dönemde 18 milyon 913 bin 810 trafik ceza tutanağı düzenledi.

GÜNCEL 16.11.2022, 12:51
Türkiye'de 10 aydaki trafik kazalarında 285 yaya hayatını kaybetti

Türkiye'de yılın 10 aylık bölümünde polis sorumluluk bölgesinde meydana gelen 164 bin 650 ölümlü ve yaralanmalı trafik kazasında 285'i yaya 1872 kişi yaşamını yitirdi, 244 bin 188 kişi yaralandı.

Emniyet Genel Müdürlüğü verilerinden derlediği bilgiye göre, 1 Ocak-31 Ekim arasında 1563 ölümlü, 163 bin 87 yaralanmalı ve 237 bin 404 maddi hasarlı trafik kazası meydana geldi.

Söz konusu dönemde trafik kazalarında 285'i yaya 1872 kişi kaza yerinde hayatını kaybederken, 244 bin 188 kişi yaralandı.

Geçen yılın aynı dönemindeki trafik kazalarında meydana gelen yaya ölümleri de 285 olarak kayıtlara geçti.

Kazaların azaltılması ve yol güvenliği için 7 gün 24 saat esasına göre görev yapan trafik polisleri, 10 aylık dönemde 18 milyon 913 bin 810 trafik ceza tutanağı düzenledi.

Ceza tutanaklarından 15 milyon 610 bin 615'i araç plakasına, 3 milyon 279 bin 381'i sürücülere, 19 bin 824'ü yolculara ve 3 bin 990'ı da yayalara uygulandı.

Ölümlü kazaları azaltmak için kampanyalar yapılıyor

Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından yaya ölümleri başta olmak üzere trafikte can kayıplarının azaltılması amacıyla trafik güvenliğine yönelik kampanyalar yapılıyor.

Bu çalışmalarla toplumun bilgilendirilmesi ve kazaların önüne geçilmesi hedefleniyor.

Trafik güvenliğine ilişkin "Bu Yolda Hep Birlikteyiz", "Hatalı Sürücüye Kırmızı Düdük", "Öncelik Hayatın Öncelik Yayanın", "Yaya Güvenliğinin Nöbetçisiyiz" "Trafikte Yaya Önceliği, "Önce Yaya", "Yayalar Kırmızı Çizgimiz", "Kemerin Ses Getirsin", "Annem Hep Yanımda Kemerim Hep Aklımda", "Bi Hareketine Bakar Hayat", "Yol Ver Hayata", "Yayalar İçin 5 Adımda Güvenli Trafik", "Bayramınız Kemerli Olsun", "Bayram Yolunda Her Şey Yolunda" ve "Yayalara Öncelik Duruşu, Hayata Saygı Duruşu" kampanyaları ile "Mobil Trafik Eğitim Tırı Türkiye Yollarında" protokol imza töreni gibi projelerle toplumda güvenli ve trafik kazalarını en aza indirgeyecek etkenlere dikkat çekildi.

Çocuklara yönelik "Trafik Dedektifleri Eğitim Projesi" ve çocuk trafik eğitim parklarında ve mobil trafik eğitim tırlarıyla yapılan çalışmalar, yetişkinler için de sürücülere yönelik "Güvenli Sürüş Kuralları Eğitim Projesi", "Yaşam Tüneli Projesi" eğitimleri ve okul servis aracı ve rehber personeli eğitimleri gerçekleştirildi.

1796 Ortalama Hız İhlal Tespit Sistemi kullanılıyor

Trafikte kazaların ve can kayıplarının azaltılması için 2 bin 155 kilometre uzunluğundaki Avrupa Otoyolu, Anadolu Otoyolu, İzmir-Çeşme Otoyolu, İzmir-Aydın ve Çukurova Otoyollarında, 1 Temmuz 2017'den bu yana 1796 Ortalama Hız İhlal Tespit Sistemi aktif hale getirilerek kullanılmaya başlandı.

Ortalama Hız Tespit Sistemlerinin faaliyete geçirilmesi ile birlikte bu güzergahlarda 2021 yılında, 2017 yılına göre ölümlü kazalarda yüzde 36, can kayıplarında yüzde 34 azalma sağlandı. 2018 yılına göre ise hız ihlallerinde yüzde 66 oranında azalma sağlandı.

Ortalama Hız İhlal Tespit Sistemlerin kurulduğu yollardan olumlu sonuçlar alınması üzerine ise kazaların yoğun olarak yaşandığı yerlere Elektronik Denetleme Sistemlerinin Kurulması Projesi (PTS-EDS Projesi) kapsamında ortalama hız ihlal tespit sistemleri kurulmaya başlandı.

Proje kapsamında, Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) bünyesindeki Plaka Tanıma Sistemlerine (PTS) ait mevcut yazılım ve donanımlar kullanılarak 19 ilde 6 bin 703 kilometre uzunluğunda 118 Ortalama Hız İhlal Tespit Sistemi kuruldu.

Ayrıca, Ortalama Hız İhlal Tespit Sistemlerinin güncel noktalarını gösteren haritaya "www.trafik.gov.tr" adresinden vatandaşlar ulaşabiliyor.

Kent Güvenlik Yönetim Sistemleri (KGYS) ise trafik kurallarına uymayarak trafik güvenliğini tehlikeye düşürecek şekilde olumsuz ve tehlikeli davranışta bulunan araç sürücüleri ile etkin olarak mücadele edilmesi ve algılanan yakalanma risk duygusunun güçlendirilmesi amacıyla kuruldu.

Bu amaç doğrultusunda 81 ilde KGYS üzerinden, emniyet kemeri, kırmızı ışık, cep telefonu, yaya önceliği başta olmak üzere diğer trafik ihlallerine yönelik denetimler yapılıyor.

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