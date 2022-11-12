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Türkiye'de 10 ayda 17 bin deprem meydana geldi

Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanı Yunus Sezer, ülke genelinde yılbaşından bu yana meydana gelen yaklaşık 17 bin depremin 2 bininin son bir ayda yaşandığını söyledi.

GÜNCEL 12.11.2022, 14:38
Türkiye'de 10 ayda 17 bin deprem meydana geldi

Sezer,  yaptığı açıklamada, Türkiye'de Kuzey Anadolu, Doğu Anadolu ve Ege Bölgesi Graben Sistemi olmak üzere 3 ana fay hattı ile 485 aktif fay bulunduğuna dikkati çekti.

Aktif fayların, Türkiye'nin neredeyse her noktasında deprem riski oluşturduğunu vurgulayan Sezer, bunların hepsinin 5 ve üzeri büyüklükte deprem üretme potansiyeli olduğunu belirtti.Sezer, Türkiye'de yılda ortalama 24 bin deprem olduğunu aktararak, "2022'de, bugüne kadar 17 bin civarında ve son bir ayda 2 binin üzerinde deprem ölçümlemesi yapıldı. O da bu coğrafyada depremlere ne kadar maruz kaldığımızı gösteriyor." dedi.

"Bütün illerimizde 1443 deprem istasyonumuz var"

AFAD'ın hem Türkiye hem de komşu ülkelerdeki depremleri anlık olarak takip ettiğini söyleyen Sezer, "Bütün illerimizde 1443 deprem istasyonumuz var. Avrupa'da istasyon sayısı bakımından 2'nci sıradayız. Çok aktif şekilde ölçümlemeleri yapıyoruz. Bizim deprem takip yerimiz var. Orada da arkadaşlarımız 7 gün 24 saat çalışma ve çözümlemeler yapıyor. Anlık olarak herkesi bilgilendirmeye çalışıyoruz." diye konuştu.

Kent merkezinden aktif fay geçen il sayısı 24

 AFAD'dan edindiği bilgiye göre, Kuzey Anadolu Fay Hattı ile Ege Bölgesi Graben Sistemi üzerinde 6'şar, Doğu Anadolu Fay Hattı'nda 4 ve diğer faylar üzerinde 8 olmak üzere 24 ilin doğrudan kent merkezinden aktif fay geçiyor. Ayrıca 80'den fazla ilçe de direkt aktif fay hatları üzerinde bulunuyor.

Bu iller Aksaray, Aydın, Balıkesir, Bingöl, Bolu, Burdur, Bursa, Denizli, Erzincan, Erzurum, Eskişehir, Hakkari, Hatay, İzmir, Kahramanmaraş, Kayseri, Kocaeli, Konya, Kütahya, Manisa, Muğla, Osmaniye, Sakarya ve Tokat.

Kuzey Anadolu Fay Hattı, Anadolu'yu uçtan uca sarıyor

Toplam uzunluğu 1200 kilometre olan Kuzey Anadolu Fay Hattı, doğuda Bingöl'ün Karlıova ilçesinden başlayıp batıda Saros Körfezi'ne kadar uzanıyor.

Doğu Anadolu Fay Hattı'nın da Bingöl'ün Karlıova ilçesi ile Kahramanmaraş'ın Türkoğlu ilçesi arasında yaklaşık 400 kilometre uzunluğu bulunuyor.

Ege Bölgesi Graben Sistemi olarak adlandırılan fay sistemi ise Batı Anadolu'da yaklaşık 120 bin kilometrekarelik alanda yer alıyor.

Yılbaşından beri 4 ve üzeri büyüklükte 128 deprem yaşandı

Türkiye'de son bir ayda meydana gelen 2 bini aşkın depremden 13'ü, 4 ve üzeri büyüklükte oldu. Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde 11 Ekim'de yaşanan depremin büyüklüğü ise 5,1 olarak kayıtlara geçti.

Yılbaşından bu yana yaşanan yaklaşık 17 bin depremin 128'i, 4 ve üzeri büyüklükte meydana geldi. Bu büyüklükteki depremler çoğunlukla Ege Bölgesi, Doğu Anadolu Fay Hattı ve Doğu Anadolu Bölgesi'nde Bingöl, Erzurum, Kars ve Van civarında yoğunlaştı.

Ayrıca Türkiye ve yakın çevresinde 1900'den bugüne kadar 6,5 ve üzeri büyüklükte 85 deprem meydana geldi. Bunlardan 20'si ülkede ciddi can ve mal kaybına neden oldu.

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