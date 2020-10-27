Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar corona koronavirüs korona salgın survivor
Cumhurbaşkanı Erdoğan Özgürlük Partisi lideri Wilders hakkında suç duyurusunda bulundu
Cumhurbaşkanı Erdoğan Özgürlük Partisi lideri...
Türkiye Cumhuriyeti sokakta kurulmadı, sokağa bırakılmayacak
Türkiye Cumhuriyeti sokakta kurulmadı, sokağa...
Cumhuriyet Bayramı pandemi koşullarına uygun şekilde tüm yurtta coşkuyla kutlanacak
Cumhuriyet Bayramı pandemi koşullarına uygun...
Azerbaycan askerleri ateşkese rağmen saldıran Ermenistan askerlerini geri püskürttü
Azerbaycan askerleri ateşkese rağmen saldıran...
Kısa çalışma ödeneği ve fesih kısıtı 2 ay daha uzatıldı
Kısa çalışma ödeneği ve fesih...

Türkiye Cumhuriyeti sokakta kurulmadı, sokağa bırakılmayacak

MHP Genel Başkanı Bahçeli, Türkiye Cumhuriyeti sokakta kurulmadı, sokakta bulunmadı, sokağa bırakılmayacak, sokağın girdabına, sokak serserilerine teslim edilmeyecektir." dedi.

Türkiye Cumhuriyeti sokakta kurulmadı, sokağa bırakılmayacak

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin TBMM grup toplantısında konuştu.

Bahçeli, burada yaptığı konuşmada şunları kaydetti:

"Neymiş, sokak hazır, muhalefetin silkinmesi gerekiyormuş, yeni Meclis oluşmalıymış, sözde Kürt meselesi demokratik ve şeffaf biçimde çözülmeliymiş. Hele bir çıksınlar sokağa da acıklı şekilde görsünler Hanya'yı Konya'yı, dünyanın kaç bucak olacağını. Hodri meydan, Türkiye Cumhuriyeti sokakta kurulmadı, sokakta bulunmadı, sokağa bırakılmayacak, sokağın girdabına, sokak serserilerine teslim edilmeyecektir."

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un açıklamalarına değinen Bahçeli, şunları söyledi:

"İslam’ın dünyanın her yerinde kriz yaşadığını ileri sürmek, bu nedenle yapılandırılacağından bahsetmek muhteris ve müflis Macron’un haddi değildir. Akli melekelerini hepten kaybetmiş Macron’un kafa yoracak, mesele yapacak başka işi, başka gündemi, başka meşgalesi yok mudur? Bu siyasi şizofren ne hakla İslam’ı yapılandırmayı hedef olarak belirlemiştir? Biliyor ve iman ediyoruz ki; Allah katında kıyamete kadar geçerli olan tek hak din İslam’dır."

Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.