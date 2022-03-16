Türkiye, barış için mekik diplomasisini yoğunlaştırıyor

Ukrayna ve Rusya arasındaki savaşın başladığı günden bu yana 20'yi aşkın liderle yüz yüze ve telefonda görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan, bugün Polonya Cumhurbaşkanı Andrzej Duda'yı Ankara'da ağırlayacak.

GÜNCEL 16.03.2022, 12:21
Türkiye, barış için mekik diplomasisini yoğunlaştırıyor

Ukrayna-Rusya savaşının başladığı 24 Şubat’tan bu yana yoğun diplomatik temasları sürdüren Türkiye, ateşkesin sağlanması ve savaşın sona erdirilmesi amacıyla girişimlerini artırıyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya'nın Ukrayna'ya 24 Şubat'ta başlayan saldırılarının ardından bölgede barışın sağlanması için aktif bir diplomasi trafiği yürütüyor.

Zelenskiy ile 3, Putin ile 1 kez görüştü

24 Şubat sabahı Ukrayna topraklarına Rus ordusunun başlattığı saldırının ardından ilk olarak Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde bazı bakanlar ve kurmaylarıyla güvenlik zirvesine başkanlık eden Erdoğan, daha sonra Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ile telefonda görüştü. Erdoğan, Zelenskiy ile 26 Şubat ve 4 Mart'ta da telefon görüşmeleri yaparak ateşkes ilanı noktasında çaba gösterdiklerini dile getirdi.

Erdoğan, savaşın diğer tarafı olan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile de 6 Mart'ta telefonda görüştü. Acil bir genel ateşkesin bölgedeki insani endişeleri gidermenin yanında, siyasi çözüm arayışlarına da fırsat vereceğini vurgulayan Erdoğan, "Hep birlikte barışın yolunu açalım." çağrısında bulundu.

20’yi aşkın lider ve uluslararası kuruluş temsilcisiyle görüştü

Erdoğan, Ukrayna-Rusya arasındaki ateşkesin sağlanması için 20’yi aşkın dünya lideri ve uluslararası kuruluş temsilcisiyle telefonda görüştü.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Başkanı Joe Biden, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Belarus Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko, Hollanda Başbakanı Mark Rutte, Avusturya Cumhurbaşkanı Alexander Van der Bellen, İngiltere Başbakanı Boris Johnson, Litvanya Cumhurbaşkanı Gitanas Nauseda, Kanada Başbakanı Justin Trudeau, Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic, Moldova Cumhurbaşkanı Maia Sandu, Avrupa Birliği Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Avrupa Birliği Konseyi Başkanı Charles Michel ile de telefon görüşmeleri gerçekleştirdi.

Antalya Diplomasi Forumu’nda 11 liderle yüz yüze görüşme

Türkiye, savaşın iki tarafının dışişleri bakanlarını da Antalya Diplomasi Forumu kapsamında 10 Mart’ta bir araya getirerek önemli bir diplomatik başarıya imza attı. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ve Ukrayna Dışişleri Bakanı Dimitro Kuleba'nın katıldığı toplantıda, savaşın sonlandırılması için atılabilecek adımlar ele alındı.Cumhurbaşkanı Erdoğan, Forum kapsamında NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg’in de aralarında bulunduğu 11 liderle görüştü.BM Genel Sekreteri’nden ‘diplomatik çaba’ teşekkürü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 13 Mart’ta telefon görüşmesi yaptığı Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres ile Ukrayna-Rusya savaşı başta olmak üzere bölgesel ve uluslararası gelişmeleri değerlendirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ukrayna-Rusya savaşında ateşkesin sağlanması ve barışın yeniden tesisi için yoğun çaba sarf ettiklerini, insani yardım ve tahliyeler konusunda da gayret gösterdiklerini belirtti.BM Genel Sekreteri Guterres ise Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Ukrayna-Rusya arasında arabuluculuk girişimleri, barışa katkı çalışmaları ve diplomatik çabaları dolayısıyla teşekkür etti.

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