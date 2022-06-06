'Türkiye' adının kullanımı için NATO'ya bildirim yapıldı
Türkiye, yabancı dillerde "Türkiye" adının kullanımı konusunda NATO'ya bildirim yaptı.
GÜNCEL 06.06.2022, 20:28
Konuyla ilgili olarak Türkiye'nin NATO Daimi Temsilciliği, geçen hafta NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'e mektup gönderdi.
Mektupta yabancı dillerde "Türkiye" adının kullanımı konusunda bilgilendirme yer aldı.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, BM Genel Sekreteri'ne geçen hafta başında gönderdiği mektupla Türkiye'nin BM nezdinde yabancı dillerdeki adının "Türkiye" olarak tescil edildiğini bildirmişti. BM de Türkiye'nin talebinin ardından "Turkey" olarak kullanılan ülke adını "Türkiye" olarak değiştirmişti.
Bunun ardından Türkiye, AB kurumlarının ilgili birimlerine de nota göndermiş, bundan böyle yabancı dillerde resmen "Türkiye" adının kullanılacağı ifade edilmişti.
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