Türkiye Adalet Akademisi'nin Eğitim Dönemi Açılış Töreni yapıldı

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, "Hükümet olarak yargı mensuplarımızın hem ihtiyaçlarını karşılamak, hem de yargımızı Avrupa'daki standartlara taşımak hatta onun da ilerisine götürmek, bizim ana vazifemizdir." dedi.

Türkiye Adalet Akademisi'nin Eğitim Dönemi Açılış Töreni, Akademide yapıldı.

Törenin açılışında konuşan Bozdağ, hakim ve savcı adaylarının daha mesleğe başlamadan iyi yetişmelerinin, yargı hizmetlerinden memnuniyeti ve yargıya güveni artırma konusunda çok önemli olduğunu söyledi.

Hakim ve savcı adaylığı müessesesini kaldırarak, hakim ve savcı yardımcılığı müessesesinin getirildiğini, sürenin de 2 yıldan 3 yıla çıkarıldığını hatırlatan Bozdağ, hakim ve savcıların meslek öncesi çok nitelikli bir eğitim almasını amaçladıklarını anlattı.

Bozdağ, "Savcı yardımcılığı, bir savcının yanında bir savcı yardımcısı. Hakim yardımcılığı, bir hakim yanında bir hakim yardımcısı olacak. Çok zaruret olursa, sayıda çokluk olursa o zaman en fazla bu ikiye çıkacak." ifadesini kullandı.

Planlamada şu an uygulamanın, her hakim ve savcının yanında bir kişi olacak şekilde yürütüleceğini belirten Bozdağ, "Çünkü şu anda birinci sınıfa ayrılmış yeterinden fazla hakim ve savcımız var. Bu alanda iyi eğitici olacağını düşündüğümüz çok kıymetli arkadaşlarımız var. Eminim ki yeni dönemde usta-çırak ilişkisi içerisinde birebir çalışan bir hakim savcı yardımcılığı süreci, ülkemize de hakim ve savcı yardımcılarımıza da çok şey kazandıracak." diye konuştu.

Adalet Bakanı Bozdağ, yasayla önemli bir adım daha atıldığını, hakim ve savcı yardımcılarının statüsünün ve hangi görevleri yapacaklarının da kanunda açıkça belirtildiğini bildirdi.

Sürpriz bir görevin kimseyi beklemediğini söyleyen Bozdağ, "Sizinle beraber çalışacak, daha doğrusu sizin yardımcılığını yapacağınız hakim ve savcılarımız da bu statüyü bilecek, bu statüye uygun bir değerlendirmeyi, çalışmayı, değer vermeyi de görev sırasında yapacaktır." sözlerini sarf etti.

Bozdağ, birinci sınıfa ayrılma şartları arasına, mesleğe kabulden sonra en az üç defa meslek içi eğitime katılma zorunluluğunu getirdiklerini de aktardı. Meslek içi eğitimleri, zaman içerisinde daha da ihtisaslaştırmayı hedeflediklerini anlatan Bozdağ, genç hakim ve savcı adaylarının meslek içi eğitime girmekten çekinmemesini istedi.

Adliyelere iki yılda bir zorunlu teftiş

Bekir Bozdağ, yeni dönemde teftişte de büyük bir değişimi hayata geçirdiklerini, 1 Ocak 2023'ten itibaren iki yılda bir zorunlu teftişi rutin hale getirdiklerini belirtti.

Hakimler ve Savcılar Kurulu Birinci Dairesi'nin, her yılın en geç ocak ayının ikinci haftasına kadar, o yıl denetlenecek adliyeleri ilan edeceğini aktaran Bozdağ, o süreç içerisinde adliyelerin denetleneceğini, bu denetimin yol gösteren ve rehberlik eden bir denetim olacağını kaydetti.

Bakan Bozdağ, yargılamalardaki uzamalarda, yasalardan kaynaklanan sıkıntıları temizlemek için gayret ettiklerini, uygulamadan kaynaklanan sıkıntıların da hep beraber giderileceğini vurguladı.

Kesinleşmesi gereken bir dosyanın hakim önünde aylarca beklemesi halinde burada kusurun kimde olduğuna bakılacağını anlatan Bozdağ, kusur kime aitse onun takip edileceğini ve gereken işlemlerin yapılacağını bildirdi.

"Geciken adalet tartışmaları Türkiye'mizin gündeminden düşsün"

Bozdağ, "İşlerimiz saat gibi işlesin ve geciken adalet tartışmaları Türkiye'mizin gündeminden düşsün. Çünkü pek çok davalarla ilgili bu anlamda çok ciddi eleştiriler alıyoruz." görüşünü paylaştı.

Yargıyı makul bir süre içerisinde biten bir yargılama sürecine soktuklarında, adaletin zamanında tecellisinin sağlanacağını ifade eden Bozdağ, bunun da hem adalete güveni hem de yargı hizmetlerinden memnuniyeti artıracağını dile getirdi.

Adalet Bakanı Bozdağ, "Bundan sonraki süreçte de hükümet olarak yargı mensuplarımızın hem ihtiyaçlarını karşılamak, hem de yargımızı Avrupa'daki standartlara taşımak hatta onun da ilerisine götürmek, bizim ana vazifemizdir." değerlendirmesinde bulundu.

Hakim, savcıların kararlarının doğruluğu kadar, hakim ve savcının adil görünmesinin de önemli olduğunu aktaran Bozdağ, bu konuda başarılı kıdemli hakimlerin örnek alınmasını tavsiye etti.

"Virgülleri azaltın, kısa cümlelerle meramı net anlatın"

Yargı alanında yazılan kitapların Türkçesinin son zamanlarda bozulduğunu, kendi öğrencilik yıllarındaki hukuk kitaplarının dilinin adeta şairlerin Türkçesi ile yarışır güzellikte olduğunu dile getiren Bozdağ, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Merhum Faruk Eren Hocamızın, Sulhi Dönmezer Hocamızın kitaplarını okuduğumda, bunlar edebiyatçı mı değil, ama öyle muhteşem bir Türkçe ifade tarzları var ki sizi hayran bırakıyor. Onun için bütün hakim ve savcı adaylarımıza diyorum ki, lütfen kararlarınızda, gerekçelerinizde okuyan Türkçenin lezzetini, Türkçenin ihtişamını, Türkçenin güzelliğini hem fark etsin, hem de bunun zevkini alsın."

Kararlarda uzun cümleler kurmanın, çok bilenlerin bile kararı anlamasını zorlaştıracağını vurgulayan Bozdağ, "Noktaları çok koyun, virgülleri azaltın, kısa cümlelerle meramı net anlatın." önerilerinde bulundu.

Bozdağ, hukuk dili konusunda, ciddi bir sorunla karşı karşıya olunduğunu belirterek, "Onun için, hukuk Türkçesine, çok çok daha ciddiyetle sarılmamız, ehemmiyetle bu meselede vazife almamız ve bu işe değer vermemiz gerekiyor." dedi.

"Tecrübe ve kıdeme değer verin"

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, hakim ve savcılık mesleğinde, tecrübe ve kıdeme değer vermenin önemine de işaret ederek, "Burada çok ciddi bir eksiklik olduğunu fark ediyor ve gerçekten çok üzülüyorum." ifadesini kullandı.

Yeni bir hakimle Yargıtay Başkanının, yeni bir savcıyla Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısının unvan olarak aynı olsa da kıdem, bilgi, tecrübe ve birikim açısından farklı olduğuna dikkati çeken Bozdağ, "Aradaki bu farkı görüp bizden daha iyi bildiğine inandığımız başsavcılarımızın, komisyon başkanlarımızın, ağır ceza reislerimizin ve kıdemli olanların bilgisinden, tecrübesinden, görüntüsünden istifade etmekten çekinmeyelim." diye konuştu.

Bozdağ, genç meslektaşlarına, yargıya olan güvenin sadece verdikleri kararların isabetiyle değil, yapacakları her türlü adli tasarrufla da ilgili olduğunu hatırlattı, genç hakim ve savcıların, saygı, sevgi, ahlak, hukuk kurallarına riayet etmelerini de istedi.