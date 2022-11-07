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Türkiye-ABD Üst Düzey Savunma Grubu Toplantısı Ankara'da yapıldı
Toplantıda, bölgesel ve küresel savunma ve güvenlik konularının yanı sıra ikili savunma, askeri eğitim ve savunma sanayiinde iş birliği ele alındı.
GÜNCEL 07.11.2022, 22:54
Türkiye-ABD Üst Düzey Savunma Grubu Toplantısı, ABD Savunma Bakanlığı heyetinin katılımıyla Ankara'da icra edildi.
Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, olumlu ve yapıcı geçen toplantıda, bölgesel ve küresel savunma ve güvenlik konularının yanı sıra, ikili savunma, askeri eğitim ve savunma sanayiinde iş birliği ele alındı.
Bir dahaki toplantının gelecek yıl ABD'de düzenlenmesi öngörülüyor.
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