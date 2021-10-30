Türkiye 2011'den beri 8 bin 585 yabancı terörist savaşçıyı sınır dışı etti

İçişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, PKK/PYD ve DEAŞ gibi terör örgütlerine katılmak üzere ülkelerinden gelen yabancı terörist savaşçıların sınır dışı edilmesine yönelik çalışmaların sürdüğü belirtildi.

Açıklamada, Suriye'de 2011'de başlayan iç savaştan bugüne kadar 102 farklı uyruktan 8 bin 585 yabancı terörist savaşçının sınır dışı edildiği vurgulandı.

Sınır dışı edilen yabancı terörist savaşçıların uyruk dağılımına bakıldığında AB üyesi ülkelere çok sayıda teröristin geri gönderildiği, 2011'den bu yana ABD uyruklu 44, AB üyesi ülke uyruklu 1075 terörist savaşçının sınır dışı edildiği bilgisine yer verildi.

Açıklamada, 2019'da 12 AB ülkesinden 126, geçen yıl 8 AB ülkesinden 95 teröristin ülkelerine geri gönderildiği belirtilerek, bu yılın 10 aylık döneminde ise 8 AB ülkesinden 61 yabancı terörist savaşçının sınır dışı edildiği duyuruldu.

Son üç yılda ülkelerine geri gönderilen yabancı terörist savaşçıların uyruklarına göre Fransa, Almanya, Hollanda, Belçika, Finlandiya, İsveç, Romanya ve İngiltere'nin ilk 8 sırada yer aldığı açıklandı.