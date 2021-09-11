Türkiye, 11 Eylül saldırılarını 20. yıl dönümünde bir kez daha şiddetle kınadı Dışişleri Bakanlığı, ABD'de meydana gelen 11 Eylül terör saldırılarının 20. yıl dönümünde saldırıyı bir kez daha şiddetle kınadığını bildirdi.

11 Eylül 2021 Cumartesi 20:02