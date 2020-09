Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Eğitimden kültüre, ticaretten iletişime bütün alanlarda Türkçenin potansiyelinin giderek arttığını görmek bizler için iftihar vesilesidir. Dilimizin zenginliklerinin tamamını kucaklayan bir anlayışla Türkçemize sahip çıkmayı sürdüreceğiz." ifadelerini kullandı.

İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre Cumhurbaşkanı Erdoğan, 26 Eylül Türk Dil Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Dünyanın en kadim ve yaygın dillerinden biri olan Türkçenin, bugün geniş bir coğrafyada farklı lehçe ve ağızlarla kıymetini, zenginliğini ve ayrıcalığını ortaya koyduğunu belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türk milletinin, binlerce yıllık yazılı kültür geçmişini, kesintisiz devlet geleneğini ve alemşümul medeniyet birikimini aynı zamanda Türkçeye borçlu olduğunu ifade etti.

Kültür ve medeniyetin köşe taşı olan dilin, hiç kuşkusuz bir milletin kimliği ve karakterinin en belirleyici unsuru niteliği taşıdığını vurgulayan Erdoğan, dilini kaybeden bir toplumun diğer değerlerini korumasının çok zor olduğunun altını çizdi.

"Türkçemizi hayatın her alanında derinliği ve zenginliği ile yaşatmalıyız"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, mesajında şu değerlendirmelerde bulundu:

"Biz de bilimde, teknolojide, ekonomide, sanayide, ticarette ve her alanda muasır medeniyetler seviyesinin üzerine çıkmak için mücadele ederken, dilimizi 'milli ruhumuz' olarak görüp sahiplenmek mecburiyetindeyiz. Dilin, bir toplumun geçmişiyle bağ kurup geleceğe yürümesinin en önemli vasıtası olduğunun bilinciyle Türkçemizi hayatın her alanında bütün derinliği ve zenginliği ile yaşatmalıyız. Günlük yaşamdan sosyal medya mecralarına, her alanda Türkçenin doğru ve güzel kullanımına hassasiyet gösterilmesi, devraldığımız zengin dil mirasını gelecek nesillere aktarmanın en önemli adımı olacaktır.

Türkiye ile birlikte Avrupa'dan Asya'nın derinliklerine kadar geniş bir coğrafyada konuşulan Türk dilinin önemi her geçen gün daha iyi idrak edilmektedir. Eğitimden kültüre, ticaretten iletişime bütün alanlarda Türkçenin potansiyelinin giderek arttığını görmek bizler için iftihar vesilesidir. Dilimizin zenginliklerinin tamamını kucaklayan bir anlayışla Türkçemize sahip çıkmayı sürdüreceğiz. Bu vesileyle 26 Eylül Türk Dil Bayramı'nın milletimiz için bilinçlenmeye vesile olmasını diliyorum."