Türk Yıldızları Samsun semalarında prova uçuşu yaptı
Türk Hava Kuvvetlerinin akrobasi timi Türk Yıldızları, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri kapsamında, Samsun'da prova uçuşu yaptı.
GÜNCEL 18.05.2022, 20:26
Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Kurtuluş Mücadelesi'ni başlatmak için 19 Mayıs 1919'da Samsun'a çıkışının 103. yılı, kentte etkinliklerle kutlanıyor.
Kutlamalar kapsamında 19 Mayıs'ta gösteri uçuşu yapacak olan Türk Yıldızları, 19 Mayıs gösterileri öncesi Samsun semalarında yaklaşık 40 dakika prova uçuşu gerçekleştirdi.
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