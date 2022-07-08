Türk Yıldızları 30 yıldır gökyüzünü kırmızı beyaza boyuyor

Türk halkının Türk Silahlı Kuvvetlerine olan güven duygusunu pekiştirmek ve gençlerin havacılığa ilgisini artırmak amacıyla kurulan, Hava Kuvvetleri Komutanlığının Konya 3. Ana Jet Üs Komutanlığında konuşlu Türk Yıldızları, akrotim dünyasına kazandırdığı ve başka bir ekibin yapamadığı hareketlerin icra edildiği gösterileriyle adeta Türkiye'nin gökyüzündeki markası oldu.

Yılda 200'ün üzerinde davet alan, sene içinde 5'i yurt dışı olmak üzere 25 etkinliğe katılan akrobasi timi, kuruluşundan bugüne yurt dışında 24 farklı ülkede 150 etkinlik gerçekleştirdi. Yurt içi ve yurt dışında şimdiye kadar 600'e yakın gösteri yapan ekip, saatte bin kilometre hızın üzerine çıkan ve aralarındaki mesafe bir metreye kadar düşen uçaklarla gökyüzünü kırmızı beyaza boyuyor.

Yurt içindeki etkinliklerde 42 ilin tarihi ve önemli mekanlarını havadan görüntüleyen ay yıldızlı ekibin, uçakların kokpitinden kaydettiği görüntüler ise izleyenlerin beğenisini kazanıyor.

Türk Yıldızları'nın Filo Komutanı Albay Ümit Hürüz, AA muhabirine, filo envanterinde 15 NF-5 uçağının yer aldığını ve gösterilerde 8'i pilot 55 kişilik bir ekibin görev yaptığını söyledi.

Bu yıl timin 30'uncu yılını kutladığını anımsatan Hürüz, "Bugüne kadar yurt içinde 115 farklı yerde 437, yurt dışında ise 24 farklı ülkede 150 olmak üzere toplamda 600'e yakın gösteri icra ettik. Yaptığımız gösterilerde milyonlarca seyirciye ulaşılmıştır." dedi.

"İnsanların yüzündeki gülümsemeyi ve gururu görmek ödülümüz oluyor

Türk Yıldızları 1 numaralı tim lideri pozisyonunda uçan Binbaşı Kemal Koyunluoğlu ise 2009'dan bu yana filoda görev yaptığını dile getirdi.

İnsanların nefesini kesen hareketleri icra ederken yaşadığı duyguyu anlatan Koyunluoğlu, "Uçuş sırasında daha çok teknik detaylarla uğraşıyoruz. Yapacağımız hareketlerin zamanlaması, irtifası, sürati, manevraları, giriş ve çıkış noktaları gibi devamlı teknik hesaplama içindeyiz. Kokpitte bunlarla uğraşıyoruz. İndikten sonra güzel bir gösterinin verdiği duyguları o zaman yaşamaya başlıyoruz. İnsanların yüzündeki gülümsemeyi ve gururu görmek ödülümüz oluyor." diye konuştu.