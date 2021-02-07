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Türk yargısı milletimiz adına hesap sormaya devam edecektir

Bakan Gül, "7 Şubat MİT kumpası"na ilişkin, "Ülkemize, milletimize, milli iradeye tuzak kurmaya kalkışan kim olursa olsun, Türk yargısı milletimiz adına hesap sormaya devam edecektir" dedi.

Türk yargısı milletimiz adına hesap sormaya devam edecektir

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, 7 Şubat 2012'deki "MİT kumpası"na ilişkin, "Ülkemize, milletimize, milli iradeye tuzak kurmaya kalkışan her kim olursa olsun, Türk yargısı milletimiz adına hesap sormaya devam edecektir." ifadelerini kullandı.

Gül, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda 7 Şubat 2012'de MİT'e kurulan kumpasın 15 Temmuz'a kadar süren işgal ve pranga girişiminin ilk adımı olduğunu hatırlattı.

FETÖ ile iş birlikçilerinin attıkları her adımda, millet ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın feraset ve cesaretiyle karşılaştığını belirten Gül, şunları kaydetti:

"Türkiye, Türkiye'den yönetiliyor ve yönetilecek. Milletimizin iradesine karşı kurulan tezgah ve kumpaslara geçit vermedik, asla geçit vermeyeceğiz. Ülkemize, milletimize, milli iradeye tuzak kurmaya kalkışan her kim olursa olsun, Türk yargısı milletimiz adına hesap sormaya devam edecektir."

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