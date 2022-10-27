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Türk Tabipleri Birliği Başkanı Şebnem Korur Fincancı adliyeye sevk edildi
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca hakkında "terör örgütü propagandası yapmak" suçundan yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan Türk Tabipleri Birliği (TTB) Başkanı Şebnem Korur Fincancı, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi
GÜNCEL 27.10.2022, 09:46
Dün İstanbul Kadıköy'deki evinde gözaltına alındıktan sonra Ankara'ya getirilen Fincancı'nın Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğündeki işlemleri tamamlandı.
Hastaneden alınan sağlık raporunun ardından adliyeye sevk edilen Fincancı'nın soruşturmayı yürüten savcıya ifade vermesi bekleniyor.
Fincancı, 20 Ekim'de PKK/YPG silahlı terör örgütünün sözde yayın organına yaptığı açıklamalar nedeniyle Terör Suçları Soruşturma Bürosunca başlatılan soruşturma kapsamında, 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu'nun 7/2 maddesi gereğince "terör örgütü propagandası yapmak" suçundan gözaltına alınmıştı.
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