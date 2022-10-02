Türk Silahlı Kuvvetlerinin "hayatta kalma" eğitiminde bir ilk

Türk Silahlı Kuvvetleri personelinin en zorlu şartlarda hayatta kalmasını sağlamaya yönelik eğitim olanaklarına, Türkiye için ilk olan Denize Düşen Helikopterden/Mecburi İniş Yapan Uçaktan Kaçma Kurtulma (DUNKER) Simülatörü eklendi.

Alanında Türkiye'nin ilk yerli ve milli simülatörü olan DUNKER ile suya düşen helikopterden ve mecburi iniş yapan uçaktan kaçma ve kurtulma, kurtarma helikopteri benzetimi ile arama/kurtarma, paraşütle suya inme, gemiyi terk ve gemiye alınma maksatlı eğitimler verilecek. Söz konusu eğitimler, askeri personel kadar, petrol tesisleri gibi denizde konuşlu alanlarda görev yapan sivil personel açısından da önemli ve uzmanlık gerektiren yetenekler arasında gösteriliyor.

Dünyadaki benzer tesislere göre daha gelişmiş özelliklerle donatılan DUNKER sayesinde NATO ve farklı ülkelere hizmet ihracı sağlama imkanı da olacak.

Deniz Kuvvetleri Komutanlığının ihtiyacı doğrultusunda Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı projesi olarak Meteksan Savunma tarafından geliştirilen simülatör, anahtar teslim bir tesis olarak teslim edildi ve eğitim faaliyetlerine başlandı.