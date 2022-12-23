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Türk savunma sanayisi 2022'de kanatlandı

Türk savunma sanayisi bünyesinde yürütülen bir dizi projede 2022 yılında önemli aşamalar kaydedildi, yeni ürün ve sistemler güvenlik güçlerinin kullanımına sunuldu.

GÜNCEL 23.12.2022, 12:39
Türk savunma sanayisi 2022'de kanatlandı

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı (SSB) koordinasyonunda güvenlik güçlerinin ihtiyaçlarının yerli ve milli çözümlerle karşılanmasına yönelik 2022'de yoğun bir çalışma yürütüldü.

SSB Başkanı İsmail Demir, yaptığı açıklamada, 2022 yılını sektör açısından önemli gelişmelerin yaşadığı ve hedeflere büyük ölçüde ulaşılan bir yıl olarak geçirdiklerini söyledi. Demir, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Yerli ve milli imkanlarla tasarladığımız, geliştirdiğimiz ve ürettiğimiz, SİHA'larımızı, deniz platformlarımızı, kara araçlarımızı, füzelerimizi, insansız kara ve deniz araçlarımızı, elektronik harp sistemlerimizi güvenlik güçlerimizin hizmetine sunarak, onların sahadaki gücüne güç kattık. Savunma ve havacılık ihracatımız 4 milyar doları aşarak tarihin en yüksek seviyesine ulaştı.

2023 yılında da Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde tam bağımsız savunma sanayisi hedefimizde milli teknoloji hamlelerimizi bir bir hayata geçirmeye devam edeceğiz. Türkiye Yüzyılı'nın lokomotif sektörlerinden biri olarak gördüğümüz savunma sanayimizi, kullanıcı makamlarımız, güvenlik güçlerimiz, firmalarımız ve ekosistemimizin diğer bütün paydaşlarıyla daha da ileriye taşıyacağımıza yürekten inanıyorum."

Türkiye'nin havadaki gücü perçinlendi

Milli ve özgün olarak geliştirilen Türkiye'nin ilk insansız savaş uçağı Bayraktar Kızılelma, ilk uçuşunu başarıyla gerçekleştirdi. Bayraktar Kızılelma, tasarımından elde edeceği düşük radar izi sayesinde en zorlu görevleri başarıyla gerçekleştirecek. 6 ton kalkış ağırlığına sahip olması hedeflenen Bayraktar Kızılelma, milli olarak geliştirilen tüm mühimmatları kullanacak ve planlanan 1500 kilogram faydalı yük taşıma kapasitesiyle büyük bir güç çarpanı olacak.

Türkiye'nin en önemli teknoloji ve savunma sanayisi projelerinden Milli Muharip Uçak (MMU), son montaj hattına taşındı. Bu aşamayla birlikte 18 Mart 2023'te hangardan motor çalıştırarak çıkacak ve yer testleri yapılacak ilk prototipin birleştirme ve sistem entegrasyon çalışmalarına da başlandı. 5’inci nesil çok rollü savaş uçağı olan MMU, hem hava-hava hem de hava-yer muharebelerinin gereksinimleri için üstün kabiliyetler sunacak.

Bu yıl savunma ve havacılık sanayisine hizmet vermek üzere bir dizi altyapı yatırımı da devreye alındı. Bu kapsamda Milli Muharip Uçak Mühendislik Merkezi, Türkiye'nin en büyük Kompozit Üretim Binası ve Uzay Sistemleri Mühendislik Merkezi faaliyete başladı.

Güvenlik güçlerinin yurt içi ve dışındaki operasyonlarında etkin olarak kullandığı silahlı insansız hava araçlarında teslimatlara devam edildi. Bayraktar Akıncı TİHA, Aksungur, Bayraktar TB2, Anka ve Kargu teslimatlarıyla Türkiye'nin havadaki gücü perçinlendi.

Milli mühimmatların Bayraktar Akıncı TİHA'ya entegrasyon faaliyetleri sürdürüldü. Yürütülen çalışmalarla Bayraktar Akıncı TİHA'nın mühimmat atma kabiliyetlerine Teber-82, KGK-SİHA-82, LGK-82 güdüm kitleri, Tolun Minyatür Bomba ve TRG-230-İHA eklendi.

Mühimmat bırakan İHA Boyga ilk kez envantere girdi.

İHA'ların GPS olmayan sahalarda da görev yapabilmesini sağlayan Kerkes Projesi başarıyla tamamlandı ve teslim edildi.

Keşif, gözetleme ve istihbarat amaçlı geliştirilen döner kanatlı milli gözcü İHA Togan'ın ilk teslimatları gerçekleştirildi.

Yapısal iyileştirmelerle envanterdeki F-16 uçaklarının ömürlerinin uzatılmasına devam edildi.

Son A400M uçağının teslimiyle 10 uçaklık A400M filosu tamamlandı.

Atak helikopteri ve Bayraktar Akıncı TİHA ilk kez ihraç edildi.

"Mavi Vatan" daha güvenli

Deniz platformları alanında Türkiye'nin ilk istihbarat gemisi TCG Ufuk hizmete alındı.

Yeni tip denizaltılardan Hızır Reis'in havuza çekimi ve Selman Reis'in ilk kaynak töreni yapıldı.

Ulaq, Salvo, Sancar, Mir, Albatros, Marlin gibi projelerle insansız deniz araçlarının (İDA) donanmaya kazandırılması ve sürü İDA çalışmalarına hız verildi.

Kontrol botlarının yeni teslimatlarıyla sahillerin güvenliği artırıldı.

Kaynak: AA
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