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Türk Milli Kuvvetler Vakfı kuruldu

Ankara Asliye Hukuk Mahkemesince 12.11.2020 tarihinde verilen karar ile Türk Milli Kuvvetler Vakfı (TÜMKUV) kuruldu.

Türk Milli Kuvvetler Vakfı kuruldu

Türk Mili Kuvvetler Vakfı(TÜMKUV)  Genel Başkanı Fatih ŞİMGA mahkeme çıkışında “6 aylık heyecanlı ve zorlu bir yolculuktan sonra mutlu sona ulaştık, bu zorlu yolculukta bana inanan büyük TÜMKUV ailesine ve YÜCE TÜRK MİLLETİNE teşekkürlerimi sunuyorum” dedi.  TÜMKUV Genel Başkanı Fatih ŞİMGA Vakfın amacının başta yüce TÜRK Milleti’nin, tarihin her aşamasında elde ettiği başarıların temelinde yatan, ulu önder Gazi Mustafa Kemal ATATÜRK’ün ‘’Muhtaç Olduğun kudret damarlarındaki asil kanda mevcuttur’’ sözünden yola çıkarak TÜRK MİLLETİ’nin hizmetinde olacaktır” dedi.

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