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Türk Milli Kuvvetler Vakfı Genel Başkanı Fatih ŞİMGA'dan "10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü" mesajı

Tümkuv Başkanı Sayın ŞİMGA ''Özellikle yeni nesil gazetecilerimizin gazetecilik adına sunduğu hizmet ve haberlerin meslek ilkeleri ve basın ahlakından taviz vermeden kullanmaları AZİZ TÜRK MİLLETİ açısından hayati önemdedir.'' açıklamasında bulundu.

Türk Milli Kuvvetler Vakfı Genel Başkanı Fatih ŞİMGA'dan "10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü" mesajı

ŞİMGA  mesajında, “Milletimizin  haber alma hakkının karşılanması ve doğru bilgilendirilmesi noktasında gazetecilerimiz ve  medya,  vazgeçilmez bir unsurdur. 
Mesleklerini  demokratik ve ahlaki sorumluluk bilinciyle hür ve özgür bir ortamda  icra eden gazetecilerin olayları net öğrenen ve analiz eden kamuoyu  için önemli bir görevi yerine getirmektedir.

Çok  ağır şartlarda ve kısıtlı imkanlarla hayatlarını  tehlikeye atarak çalışan  Türk medyasının daha demokratik, özgürlükçü ve çok sesli bir yapıya kavuşması için gerekenler acil olarak yapılmalıdır. Bilginin yayılma hızının baş döndürücü şekilde arttığı günümüzde;Devletimiz Türkçü doğru dürüst habercilik anlayışıyla çalışan tüm medya mensubu kıymetli arkadaşlarımızın her daim yanında olmayı ve desteklemeyi çok daha önemsemelidir. 

Ağır pandemi şartlarında dahi tatil , bayram demeden gece gündüz bizler için var olan  Tüm basın emekçilerinin Çalışan Gazeteciler Günü'nü tüm kalbi duygularımla kutluyor , selam ve muhabbetlerimi sunuyorum.
Görevleri  başında vefat eden medya şehitlerime Allah'tan rahmet kalanlarına Yüce Mevlâmdan Sabr-ı Cemiller  diliyorum. 
Türk Milli Kuvvetler Vakfı olarak her zaman ve her koşulda medyamızın ve gazetecilerimizin yayında olacağımızı Aziz TÜRK Milletine arz ederim. 
Gününüz günümüz kutlu olsun. 

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Türk Milli Kuvvetler VakfıTürk Milli Kuvvetler Vakfı Genel Başkanı Fatih ŞİMGAFatih ŞİMGA
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