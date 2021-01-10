Türk Milli Kuvvetler Vakfı Genel Başkanı Fatih ŞİMGA'dan "10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü" mesajı

ŞİMGA mesajında, “Milletimizin haber alma hakkının karşılanması ve doğru bilgilendirilmesi noktasında gazetecilerimiz ve medya, vazgeçilmez bir unsurdur.

Mesleklerini demokratik ve ahlaki sorumluluk bilinciyle hür ve özgür bir ortamda icra eden gazetecilerin olayları net öğrenen ve analiz eden kamuoyu için önemli bir görevi yerine getirmektedir.

Çok ağır şartlarda ve kısıtlı imkanlarla hayatlarını tehlikeye atarak çalışan Türk medyasının daha demokratik, özgürlükçü ve çok sesli bir yapıya kavuşması için gerekenler acil olarak yapılmalıdır. Bilginin yayılma hızının baş döndürücü şekilde arttığı günümüzde;Devletimiz Türkçü doğru dürüst habercilik anlayışıyla çalışan tüm medya mensubu kıymetli arkadaşlarımızın her daim yanında olmayı ve desteklemeyi çok daha önemsemelidir.

Ağır pandemi şartlarında dahi tatil , bayram demeden gece gündüz bizler için var olan Tüm basın emekçilerinin Çalışan Gazeteciler Günü'nü tüm kalbi duygularımla kutluyor , selam ve muhabbetlerimi sunuyorum.

Görevleri başında vefat eden medya şehitlerime Allah'tan rahmet kalanlarına Yüce Mevlâmdan Sabr-ı Cemiller diliyorum.

Türk Milli Kuvvetler Vakfı olarak her zaman ve her koşulda medyamızın ve gazetecilerimizin yayında olacağımızı Aziz TÜRK Milletine arz ederim.

Gününüz günümüz kutlu olsun.