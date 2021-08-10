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Türk Kızılay'ın yaklaşık 10 bin 500 gönüllüsü yangın mağdurlarına desteğin ön saflarında

Yurt genelinde birçok ilde art arda çıkan orman yangınları nedeniyle mağdur olanlara destek vermek için Türk Kızılay çatısı altında gönüllü olan yaklaşık 10 bin 500 kişi gece gündüz demeden çalışıyor.

Türk Kızılay'ın yaklaşık 10 bin 500 gönüllüsü yangın mağdurlarına desteğin ön saflarında

Türk Kızılay yetkililerinden aldığı bilgiye göre kurum, sayıları her geçen gün artan yaklaşık 151 bin gönüllüsü ile yurdun her köşesindeki ihtiyaç sahibinin yardımına koşuyor.

Türkiye'nin birçok ilinde art arda çıkan orman yangınlarının ardından bu gönüllülerin yaklaşık yüzde 7'sine denk gelen 10 bin 483'ü gece gündüz demeden Kızılay ekiplerine ve mağdurlara destek amacıyla bölgede görev alıyor. Bir anlamda her 100 Kızılay gönüllüsünden 7'si orman yangınlarıyla nedeniyle yaşamı sekteye uğrayan mağdurlar için ön saflarda mücadele veriyor.

Aralarında doktor, veteriner, aşçı, lojistik yöneticisi, ev hanımı ve öğretmenlerin de bulunduğu gönüllüler, 160 noktadaki çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

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