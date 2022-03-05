Türk Kızılay'dan, savaş mağdurlarına giyim yardımı

Türk Kızılay Kırklareli Şube Başkanı Volkan Göç ile Kızılay gönüllüleri, Kredi ve Yurtlar Kurumunda misafir edilen Kırım Tatar Türklerini ziyaret etti.

Göç ve beraberindekiler, savaş mağduru kadın ve çocuklara ayakkabı, bot, mont, çorap gibi 3 bin 200 parça giyim malzemesi dağıttı.