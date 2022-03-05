Türk Kızılay'dan, savaş mağdurlarına giyim yardımı
Türk Kızılay Kırklareli Şubesi, Rusya'nın Ukrayna'ya savaş açması sonrası tahliye edilerek Türkiye'ye getirilen Kırım Tatar Türklerine, misafir edildikleri öğrenci yurdunda giyim yardımı yaptı.
GÜNCEL 05.03.2022, 20:32
Türk Kızılay Kırklareli Şube Başkanı Volkan Göç ile Kızılay gönüllüleri, Kredi ve Yurtlar Kurumunda misafir edilen Kırım Tatar Türklerini ziyaret etti.
Göç ve beraberindekiler, savaş mağduru kadın ve çocuklara ayakkabı, bot, mont, çorap gibi 3 bin 200 parça giyim malzemesi dağıttı.
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