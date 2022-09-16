Türk kadınını Cumhuriyet'in 100. yılında yurt dışındaki uçuşlarıyla temsil edecek

Türkiye'nin ilk profesyonel akrobasi pilotu babası Ali İsmet Öztürk'ün izinden giderek havacılık serüvenine çocukluk yıllarında başlayan 31 yaşındaki Şener, seyirci önünde ilk uçuşunu 19 Eylül 2015'te Eskişehir'in Sivrihisar ilçesindeki Necati Artan Tesisleri'nde gerçekleştirdi.

Yurt içi ve dışında 30'un üzerinde gösteri sunan Şener, 9 Eylül'de İzmir'in düşman işgalinden kurtuluşunun 100. yılı dolayısıyla İzmir Körfezi'nde gerçekleştirdiği uçuşun ardından hafta sonunda Sivrihisar Havacılık Merkezi'ndeki Necati Artan Tesisleri'nde yapılacak "Sivrihisar Hava Gösterileri 2022" için hazırlıklarını tamamladı.

Cumhuriyet'in 100'üncü yılı olan 2023'te Avrupa'da birkaç ülkede yapacağı gösterilerini planlayan Şener, Türkiye'nin ve Türk kadınının havacılıktaki adını sınır ötesinde duyurmayı hedefliyor.