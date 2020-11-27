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Türk Interpolü, aranan PKK'lı teröristi Irak'ta yakaladı

Türkiye'ye getirilerek yargıya teslim edilen teröristin, "ülke bütünlüğünü bozmak" başta olmak üzere 24 ayrı suçtan aranması bulunduğu belirlendi.

Türk Interpolü, aranan PKK'lı teröristi Irak'ta yakaladı

Türk Interpol polisi, "ülke bütünlüğünü bozmak" suçundan aranan PKK'lı terörist Mehmet Şevişoğlu'nu Irak'ta yakalayarak Türkiye'ye getirdi.

Yurt içinde terörle mücadele operasyonlarını aralıksız sürdüren Türk polisi, yurt dışına çıkarak izlerini kaybettirmek isteyen teröristlere de nefes aldırmıyor.

Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, "ülke bütünlüğünü bozmak" başta olmak üzere 24 ayrı suçtan dolayı Cizre 1. Ağır Ceza Mahkemesinin yakalama emriyle aranan 26 yaşındaki PKK'lı terörist Mehmet Şevişoğlu'nun Irak'ta olduğu tespit edildi.

Emniyet Genel Müdürlüğü Interpol-Europol Daire Başkanlığı ekipleri, dün Irak'ta gerçekleştirdikleri operasyonda terörist Şevişoğlu'nu yakaladı.

Aynı gün Türkiye'ye getirilen Şevişoğlu, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Türk Interpol polisi, birkaç gün önce Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) Cezayir yapılanmasında yer alan ve "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan aranan N.N.K'yi Cezayir'de yakalayarak Türkiye'ye getirmişti.

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