Türk Eğitim Vakfı 75 Gencin daha Hayallerini Gerçeğe Dönüştürüyor

Tam 53 yıldır başarılı ve maddi imkanı kısıtlı gençlereburs desteği sağlamaya devam eden Türk Eğitim Vakfı (TEV), 1969’dan bu yana her yıl verilen yüksek lisans ve üst ihtisas yurt dışı burslarını almaya hak kazanan gençleri kamuoyuyla buluşturmaya devam ediyor. Pandemi nedeniyle online olarak gerçekleştirilen basın toplantısına TEV Mütevelli Heyeti Başkanı Ömer M. Koç, öğrencilere başarılar dilediği mesajı ile katılırken, TEV Yönetim Kurulu Başkanı Rona Yırcalı ,TEV Genel Müdürü Yıldız Günay ve bursa katkı sunan ülke temsilcileri burs çalışmaları hakkında bilgi vererek duydukları mutluluklarını öğrencilerle paylaştı. Kamuoyuna tanıtılan 75 öğrenci,dünyanın en iyi üniversitelerinde eğitim ve araştırmalarına devam etmenin haklı gurunu yaşadı.

Ömer M. Koç:Gönlü yurt sevgisi ile dolu 75 yurt dışı bursiyerimiz bu ailenin bir parçası olarak bizlere nice gururlar yaşatacak

Etkinlikte yazılı mesajı paylaşılan TEV Mütevelli Heyeti Başkanı Ömer M. Koç, "Gerek dünya gerekse Türkiye koronavirüs nedeniyle çok zor günlerden geçiyor. Sosyal mesafe kuralları sebebiyle fiziki olarak birlikte olamadığımız bugün yeni dönem yurt dışı bursiyerlerimizin ailemize katılmasının heyecanını ve mutluluğunu yaşıyoruz. Müsterihim ki, gönlü yurt sevgisi ile dolu 75 yurt dışı bursiyerimiz bu ailenin bir parçası olarak bizlere nice gururlar yaşatacak, yurda dönüp ülkemiz için değerli katkılar yaratacaklardır. Yurt dışı burslarımızın mevcudiyetinde büyük katkısı olan yurt dışı ülke ve kurumlarımıza, onların kıymetli temsilcileri nezdinde ülkemizin aydınlık geleceğine katkılarından dolayı şükran duygularımı iletmek istiyorum. Dostluğunuz bizim için çok değerli… Bu yolda en büyük gücümüz olan kıymetli bağışçılarımıza sonsuz teşekkürlerimizi sunarım" dedi.

Rona Yırcalı: Bu yıl 75 gencimizi daha dünyanın en başarılı üniversitelerine uğurluyoruz

Eğitimde fırsat eşitliğine inan Türk Eğitim Vakfı’nın geleceğimizi emanet edeğeciğimiz gençlerin geleceğine odaklandığını söyleyen TEV Yönetim Kurulu Başkanı Rona Yırcalı ise “Avrupa ülkeleri, ABD ve Uzakdoğu’nunönemli eğitim kurumlarıyla gerçekleştirdiğimiz görüşmelerden memnuniyet verici sonuçlar aldık. Hep birlikte bursiyer seçimleri için titiz bir çalışma yürüttük. Bu yıl pandemi sebebiyle mülakatları zoom üzerinden online yapma imkanımız oldu. Yaklaşık 552 aday 8 ayrı günde ve 8 ayrı oturumda mülakata alındılar. Önceden aldığımız tedbirlerle bu aşamaları işbirliği yaptığımız kurumlarla sorunsuz tamamlamaktan çok mutlu olduk. Bu zamana kadar 1978 öğrenciye yurt dışı burs verdik, halen 131 gencimiz eğitimlerine yurt dışında devam ediyor. 2020 - 2021 eğitim dönemine yurt dışında başlayacak 75 gencimizin de aynı başarıyı göstererek ülkemizi en iyi şekilde temsil edeceklerinden hiç şüphemiz yok. Özellikle değinmek istediğim bir konu daha var; bu yıl burs almaya hak kazanan gençlerimiz, 37 farklı ilden ve Türkiye’nin 15 farklı üniversitesinden geliyor. Bu da TEV’in Türkiye’nin vakfı olduğunun en güzel göstergesidir. TEV Ailesiolarak şu ana kadar vakfımızla iş birliği yaparak burs olanaklarımıza katkıda bulunan ülkelere, değerli bağışçılarımıza, kurum ve kuruluşlara teşekkürlerimizi sunuyorum” diye konuştu.

Yıldız Günay: Öğrencilerimizin hepsi dünyanın en iyi üniversitelerinde eğitim alacak, araştırmalarına devam edecek

TEV’in yurt dışı burslarına olan ilginin her geçen yıl artmasından dolayı duydukları mutluluğu dile getiren TEV Genel Müdürü Yıldız Günay, program ve fonlar hakkında da bilgi verdi. Bu yıl pandemi dolayısyla yurt dışı burslarına başvuru sürecinin online olarak gerçekleştirdiklerini söyleyen Günay, "Memnuniyetle ifade etmek istiyorum ki; bu yıl hem adayların başarı oranının yükseldiğini hem de başvuruların yüzde 25 civarında artış gösterdiğini görüyoruz. Kendi alanlarında başarılı akademisyenlerden oluşan jüri tarafından seçilen 75 öğrencimiz burs almaya hak kazandı. Bu öğremcilerimiz 9 ülkedeki 38 üniversitede eğitim hayatlarına devam edecekler. Öğrencilerimizin hepsi dünyanın en iyi üniversitelerinde eğitim alacak. Ancak pandeminin bursiyerlerimizi de etkilediği bir gerçek. Bu durumu rakamlarla size izah etmek isterim.Burs alan 75 öğrencimizden 15'i yüz yüze eğitime devam edebilecek. 42 bursiyerimiz iseeğitimlerine hibrit model, 13 bursiyerimiz ise online eğitim ile eğitimlerine devam edecek. 5 bursiyerimiz de 2021 sonbaharında eğitimlerine kaldığı yerden devam edebilecekler. Tabii buradan bursiyerlerimizde seslenmek istiyorum. Sevgili bursiyerler, ayrıcalıklı olarak hak kazandınız, zoru hatta en zoru başardınız. Tümkalbimle sizi tebrik ediyorum. Biz TEV olarak sizin parlak geleceğinizi düşündükçe heyecanlanıyoruz. Hayatınızın en verimli dönemini en iyi şekilde geçirmeniz en büyük arzumuz. Size inancımız tam. Bu anlamda TEV olarak günümüze vesile olan siz bağışçılarımıza, siz yabancı ülke temsilcilerimize, program ortaklarımıza, yani hayal ortaklarımıza imkanlarınızı Türkiye ve Türk gençlerinin eğitimi yolunda seferber ettiğiniz için teşekkür ediyor, minnet ve şükranlarımızı sunuyorum" açıklamasında bulundu.

Dört milyon doların üzerinde fon

TEV yurt dışı bursunu almaya hak kazanan 75 öğrenci; mühendislik-teknik, sosyal bilimler, ekonomi-işletme ve tıp alanındaki eğitimlerine, Almanya, Fransa, Singapur, İtalya, İspanya, Danimarka devam edecek. Türk Eğitim Vakfı yurt dışı burslarını verirken bu ülkelerin hükümetleri veya çeşitli resmi kurumları ile müşterek çalışıyor. Bu zamana kadar dokuz ülke ile iş birliği yapan TEV, başarılı gençlere burs imkânı sağlayan ve en büyük bütçeyi ayıran tek sivil toplum kuruluşu olma özelliğini taşıyor. TEV, yurt dışı bursu için her yıl yaklaşık bir milyon doların üstünde (Bu yıl 1 milyon 225, 392 bin dolar) burs fonu ayırırken iş birliği yapılan kurumlar ile birlikte bu tutar dört milyon doları aşıyor.