Turizmde asıl hedefimiz 2019'daki 52 milyonluk turist sayısına ulaşmak

Antalya Belek Turizm Merkezi'ndeki bir otelde düzenlenen AK Parti Antalya Genişletilmiş İl Danışma Toplantısında partililere hitap eden Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, bu coğrafyanın evlatları olan bakanlar, partisinin Merkez Karar ve Yönetim Kurulu üyeleri, milletvekilleri, il ve ilçe teşkilatları, belediyelerle Antalya için gece gündüz çalıştıklarını söyledi.

Salgın döneminde turizmde yaşanan kısmi sıkıntılara rağmen Antalya'nın gelişmeye ve büyümeye devam ettiğini belirten Erdoğan, toplantıya gelmeden önce NG grubun 1,5 milyar liralık bir yatırımla tamamladığı yeni otelinin resmi açılışını gerçekleştirdiklerini anımsatarak, "Durmak yok, yola devam. Dikkat edin çeşme açmıyoruz. 1,5 milyar liralık bir otelin açılışını yapıyoruz." dedi.

Dün de birçok devlet ve hükümet başkanının, birçok küresel misafirin katılımıyla Antalya Diplomasi Forumu'nun birincisinin düzenlendiğini anımsatan Erdoğan, Antalya'nın artık bu tür küresel toplantıların merkezi haline geldiğini vurguladı.

Antalya'nın sabırsızlıkla beklediği atılımları gerçekleştirmek için her alanda üzerlerine düşeni yaptıklarını dile getiren Erdoğan, şöyle devam etti:

"Salgının olumsuz etkilerini kırmada, uluslararası bir standart haline gelen aşılama çalışmaları son hızla devam ediyor. Turizm sektörümüz bakımından kritik öneme sahip ülkeler, yavaş yavaş seyahat sınırlamalarını gevşetmeye başladı. Salı günü itibariyle Rusya yasakları kaldırıyor ve hemen şu anda Rusya'dan da turistler Antalyamız'a akmaya başlayacak. Almanya aynı şekilde kaldırdı. İngiltere'de biraz sıkıntı var ama ben Boris Johnson ile de görüşmemi yaptım. Mehmet Bey de takip ediyor. İnşallah orası da kaldıracak, ben buna inanıyorum. Hollanda'dan olumlu sesler aldık. İnşallah diğer yerlerden de bu sesler gelecek. Bizim niyetimiz samimi. Biz tüm insanlığa kapılarımızı en güzel şekilde açtık."

Her türlü tedbiri aldıklarını belirten Erdoğan, "Aşıdan tutunuz bütün bunların yanında otellerimizin kalitesine varıncaya kadar bu noktada gayet iyiyiz. Geçtiğimiz yılı 16 milyon turistle kapatmıştık, inşallah bu yıl daha fazla sayıya da ulaşacağız. Elbette asıl hedefimiz, 2019'daki 52 milyonluk turist sayısını en kısa sürede yeniden yakalayıp, ardından 70 milyon rakamına doğru yürümektir." diye konuştu.

Antalya'nın aynı zamanda Türkiye'nin en önemli tarım şehirlerinden biri olduğunu ifade eden Erdoğan, salgın döneminde diğer pek çok hususla birlikte tarım üretiminde ve gıda sanayinde kendi kendine yeterli olmanın öneminin bir kez daha görüldüğüne işaret etti. Erdoğan, "Allah'ın her türlü güzelliği ve nimeti bolca bahşettiği Antalyamız'ın bu potansiyeli en etkin ve verimli şekilde kullanabilmesi için gayret gösteriyoruz. Bu şehir sadece bizim değil, giderek tüm dünyanın göz bebeği haline dönüşüyor. Antalya'ya bir gelen bir daha burayı unutamıyor." dedi.

Erdoğan, dün ve önceki gün bizzat iştirak ettiği iki önemli uluslararası toplantıda, dünyanın dört bir yanından gelen insanların, Antalya'ya hayranlıkla baktıklarını belirterek, en kısa zamanda şehrin potansiyelini hak ettiği şekilde kullanabileceği günlere ulaşacağına inandığını vurguladı.

"Antalya hizmet fakiri bir şehir durumuna düştü"

Erdoğan, Antalya'yı hak ettiği hizmetlerle buluşturmak için 19 yıldır tüm samimiyet ve imkanlarıyla çalıştıklarını, yönetimi kendilerinde olan belediyelerde de aynı gayreti ortaya koyduklarını ifade ederek, şunları söyledi:

"Bugün Antalya'da hükümet yatırımları konusunda en küçük bir sıkıntı, duraksama, gerileme, eksiklik söz konusu değildir ama yerel yönetimlerde durum hiç iç açıcı değildir. İşte il başkanımızın ifade ettiği su parası. Allah'ın nimetini hangi fiyatlarla satıyorlar, işte dinledik. Yalnız burada mı bu? İstanbul'da da böyle, Ankara'da da böyle."

Yerel yönetim hizmetlerinde, Antalya hizmet fakiri bir şehir durumuna düştü. Belediye yönetimi değişen pek çok yerde olduğu gibi burada da bırakınız yeni yatırımları eskiden tamamlananların işletmesi dahi yürütülmemektedir. Büyük şehirde ve ilçelerde muhalefette olduğumuz her yerde olduğu gibi Antalya'da da milletimize karşı sorumluluğumuzun, siyasetin gereğini yerine getirerek, karşımızdaki bu fotoğrafı halkımızla paylaşmalıyız. Esasen Antalyalıların gönlündeki yerimizi gayet iyi biliyoruz. Antalya AK Parti'nin yüzde 20'den yüzde 50'ler sınırına geldiği bir yerdir. Bu başarıda payı olan teşkilatımızın tüm mensuplarına, elbette en başta da Antalyalı kardeşlerimizin her birine şükranlarımı sunuyorum."

"Bırakın gidenler gitsin, hiç umursamayın"

Erdoğan, konuşmasında özellikle birkaç başlığı ifade etmeden geçemeyeceğini belirtti.

Erdoğan, şunları söyledi:

"Ana kademe daha çok çalışacak. Peki daha çok nasıl çalışacak? Öncelikle gerek milletvekillerimiz gerek tüm ana kademe ilçe teşkilatlarıyla ile kardeşçe, kıskanma yok, birbirinin hakkında ileri geri konuşmak yok. Genel Başkanınız, lideriniz olarak sizden bir şey istiyorum. Birbirinizi, birbirimizi Allah için seveceğiz. Makam mevki için değil Allah için sevmek, öyle bir dayanışma içerisinde olacağız. Gerek ana kademe gerek hanım kardeşlerim gerekse genç kardeşlerim birbirimizin arkasından en ufak bir laf etmeyeceğiz. Niye? Birbirimizi Allah için seviyoruz. Bu, sıradan bir parti değildir, bir parti tüzük kuruluşu da değil. Biz bir davayız, eğer dava isek bu davanın mensubu olanlar birbirinin aleyhinde konuşamaz. Çünkü biz yola çıkarken ne dedik? 'Pazara kadar değil, mezara kadar' dedik. Bırakın gidenler gitsin, hiç umursamayın."

Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşması sırasında "Beraber yürüdük biz bu yollarda" şarkısını söyleyen partililere eşlik etti.

Parti teşkilatından 2023 seçimlerinde AK Parti'yi yüzde 50'nin çok üzerinde bir başarı çıtasına çıkaracak azmi ve kararlılığını gördüğünü ifade eden Erdoğan, "Azmi ve kararlılığı bu şarkımızı söylerken de gördük. Tabii bu arada arkadaşlarım da hatırlattı. Söylediğimiz bu şarkının bestekarı Selçuk Tekay da 14 Haziran'da rahmetli oldu. Kendisine Allah'tan rahmet, ailesine başsağlığı dileklerimi ifade etmek istiyorum. Allah yar ve yardımcıları olsun. Antalya ile birlikte ülkemizin 81 vilayetinin tamamında bu hedefe doğru kararlılıkla yürüyoruz." dedi.

Partililerden bir ricası daha olduğunu söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, şunları kaydetti:

"Az önce bir dostla konuşuyordum, bulunduğu ille alakalı bir şey söyledi. 'İlimizin milletvekilleri, ilimize uğramıyorlar. Teşkilatı doğru dürüst görmüyoruz' dedi. Antalya'da 6 milletvekilimiz bütün hafta salı, çarşamba, perşembe Ankara'da ama bunun dışında nerede olması lazım? Antalya'da olması lazım. Burada milletvekili arkadaşlarım dağ taş demeden her yeri dolaşmaları lazım. Bu konuda sürekli olarak İbrahim Bey, teşkilat olarak onların programlarını yapmalı, hangi ilçeyi nasıl dolaşacaklar, buralarda ne gibi ziyaretler yapacaklar, arkadaşlar milletvekili arkadaşlarımız teşkilata tabii olacak, yapılan programa uyacaklar. Ana kademe kadın kolları, gençlik kolları, birlikte Antalya'nın altını üstüne getirmeniz lazım. Belediye başkanlarımız aynı şekilde tüm ilçeleri altını üstüne getirerek dolaşmaları lazım. Biz niye 'Durmak yok yola devam' dedik? Şimdiden 2023'ün startını verdik, 2023 bir başka olmak durumunda ve 2023'te Cumhurbaşkanını seçiyoruz, milletvekillerimizin sayısını daha da artırıyoruz ve 2024'de büyükşehir belediyesi başta olmak üzere inşallah ilçe belediyelerini de silme götürmemiz lazım. Çünkü bu kadar güzel bir şehrin hizmete ihtiyacı var.

Şunu unutmayın, bu hizmeti AK Parti'den başkası getiremez. Ülkemizdeki 26 milyon hanenin her birine ana kademe teşkilatlarımızla, kadın kollarımızla, gençlik kollarımızla mutlaka gireceğiz. Mutlaka gireceğiz, buna var mısınız, hazır mısınız? Ama dikkat edin güler yüzlü, nezaketli, kalplere dokunmayı, kafalardaki soruları cevaplamayı bilen, şehre ve ülkeye yaptığımız hizmetleri, çarpıcı şekilde anlatabilen teşkilat mensuplarımızın kazanmadık gönül bırakmayacaklarını inanıyorum."

"Dağdaki teröristlerle bir ve beraber olanlara milletimin yol vermesi mümkün değil"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "AK Parti'nin Türkiye'nin sadece dünün ve bugünün değil aynı zamanda yarınının partisi olduğu gerçeğini milletimize ne kadar iyi gösterebilirsek seçimlerde alacağımız destek o derece yüksek olacak. Muhalefet partilerinden hiçbirinin milletin ve memleketin geleceğine ışık tutacak eser ve hizmet siyasetlerine örnek oluşturabilecek ne vizyonları ne de müktesebatları olmadığını her insanımıza anlatmamız lazım." dedi.

Muhalefetin böyle yatırım ve eserlerinin olmadığını belirten Erdoğan, şunları kaydetti:

"Hep söylüyorum, 'Eşek ölür kalır semeri, insan ölür kalır eseri.' Elhamdülillah 81 vilayette eserleri olan bir partiyiz. Bugün diğerlerinin böyle bir şeyi var mı? CHP'nin, İP'in var mı? Yok zaten dün bir bugün iki, yaptıkları bir şey yok. Sadece bunlar adı Millet olan illet ittifakı. Bunlar kimle ittifak halindeler? PKK terör örgütü ile ittifak halindeler. şimdi ne diyorlar? 'PKK terör örgütü ile beraber miyiz, beraber değil miyiz?' Bir gün çıkıyorlar diyorlar 'Hayır, bizim onlarla alakamız yok.' Bir gün çıkıyor diyorlar ki 'bizim onlarla alakamız yok.' Bunları anlamak mümkün değil. zillet ittifakı bu, bu zillet ittifakından başka bir şey olmaz. Dağdaki teröristlerle bir ve beraber olanlara milletimin yol vermesi mümkün değil.

Bugün Antalya'dan tüm milletime sesleniyorum, sevgili milletim dağdaki teröristlerle yan yana olan, onlarla omuz omuza olan ve onlarla beraber bu ülkede bir şeyler yapacağını söyleyenlere inanıyor musunuz? Allah aşkına teröristlerle beraber olan, Mehmetçiğimize kurşun sıkanlarla beraber olanlarla siz beraber olabilecek misiniz? Onlara oy verecek misiniz? Salondakilere inanıyorum, salondan oraya bir şey çıkmaz ama şu anda bu salonda olmayan milletime sesleniyorum. CHP'li kardeşlerimize, İYİ Partili kardeşlerimize sesleniyorum, Cumhur İttifakı olarak biz bu yolda milletin sesiyiz, cumhurun sesiyiz. Bu yola böyle çıktık."