Turizm kenti Antalya'da Phaselis Tüneli hizmete açıldı

Antalya'yı, Ege ve İç Anadolu bölgelerine bağlayan doğu-batı aksı konumundaki Akdeniz sahil yolunun batı kesiminde yer alan 1305 metrelik çift tüpten oluşan Phaselis Tüneli'nin açılış törenine, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan video konferans yöntemiyle katıldı.

Törende konuşan Karaismailoğlu, Antalya'nın turizm, tarım ve ticaretin göz bebeği olduğunu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde 2002'den beri yürüttükleri çalışmalarla tüm yurt genelinde olduğu gibi Antalya'nın imarında da çağ atladıklarını söyledi.

Akdeniz'in incisi Antalya'nın bölünmüş yol uzunluğunu 197 kilometreden 677 kilometreye çıkardıklarına dikkati çeken Karaismailoğlu, "Toplam uzunlukları 21 bin 473 metreye ulaşan 20 tünel, 17 bin 753 metrelik 154 köprü inşa ettik. Antalya Havalimanı'nın işletme hakkı kiralama sözleşmesiyle Türkiye ekonomisine büyük bir katkı sağladık. Bütçe dışı finansman yöntemiyle kamuya devletin kasasından 1 kuruş çıkmadan 765 milyon avroluk yatırım ve 8 milyar 555 milyon avroluk da kira bedeli kazandırıyoruz." diye konuştu.