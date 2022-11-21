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TSK, saldırılara misliyle karşılık veriyor
Milli Savunma Bakanlığından, terör örgütü PKK/YPG'nin sınır hattındaki saldırılarına ilişkin, "TSK, saldırılara misliyle karşılık veriyor." açıklaması yapıldı.
GÜNCEL 21.11.2022, 14:40
Milli Savunma Bakanlığından yapılan paylaşımda, terör örgütünün çocuk, yaşlı, öğrenci, öğretmen demeden, masum sivillere yönelik saldırılarını sürdürdüğü belirtildi.Açıklamada, "Okulları dahi hedef alma alçaklığını gösteren hainlerden yaptıklarının hesabı soruldu, sorulmaya devam ediyor. TSK, saldırılara misliyle karşılık veriyor." ifadeleri kullanıldı.
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