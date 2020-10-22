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TSK'dan nefes kesen 'Ateş Serbest-2020' faaliyeti

TSK'nın ateş gücünün gösterildiği "Ateş Serbest-2020" faaliyetinde aralarında milli imkanlarla üretilen Fırtına obüsleri, Korkut hava savunma sistemleri, milli piyade tüfeğinin de bulunduğu harp araç ve gereçleriyle hedefler tam isabetle vuruldu.

TSK'dan nefes kesen 'Ateş Serbest-2020' faaliyeti

Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) ateş gücünün gösterildiği "Ateş Serbest-2020" faaliyetinde aralarında milli imkanlarla üretilen Fırtına obüsleri, Korkut hava savunma sistemleri, milli piyade tüfeğinin de bulunduğu harp araç ve gereçleriyle hedefler tam isabetle vuruldu. TSK envanterine yeni giren silahların da kullanıldığı faaliyette ilk defa OMTAS orta menzilli tanksavar silah sistemi ve Kargu Kamikaze İHA ile de hedefler imha edildi.

"Ateş Serbest-2020" faaliyeti, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kuvvet Komutanları ile Milli Savunma Bakan Yardımcıları Yunus Emre Karaosmanoğlu, Alpaslan Kavaklıoğlu ile Muhsin Dere'nin Polatlı'daki General Nahit Şenoğul Atış ve Tatbikat Bölgesi'nde yerlerini almasının ardından başladı.

TSK'nın ateş gücünü göstererek caydırıcılığını sağlamak ve kuvvetler arasındaki ateş desteğinin koordinasyonunu geliştirmek için gerçekleştirilen faaliyete Kara, Deniz ve Hava Kuvvetleri ile Özel Kuvvetler Komutanlığına bağlı toplam 1096 personel katıldı.

Türk Silahlı Kuvvetleri envanterine yeni giren dört silah sisteminin de ilk defa yer aldığı faaliyette 37 silah sistemi ile hedefler imha edildi.

"Ateşin Gücü" sloganıyla gerçekleştirilen faaliyet kapsamındaki atışlar, "Ateş Serbest-2020'yi yurt içi ve sınır ötesindeki harekatlarda görev alan şanlı ordumuza, vatan savunmasında canını ve kanını esirgemeyen kahraman şehit ve gazilerimizle Karabağ'da öz toprakları için canı pahasına mücadele eden, 'tek millet, iki devlet' olarak kabul ettiğimiz Azerbaycanlı kardeşlerimize ithaf ediyoruz." anonsunun ardından başladı.

AA

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