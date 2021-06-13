TSK, Afrin'deki hastaneye saldıran terör örgütü PKK/YPG'ye ait hedefleri vurdu

Fırtına obüslerinin de bulunduğu ateş destek vasıtalarıyla yapılan "cezalandırma" atışları sonucunda teröristler tarafından kullanılan 3 sözde karargah binası ile bir barınak ve mevzinin imha edildiği, çok sayıda teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.Terör örgütü PKK/YPG'nin Suriye'nin kuzeyindeki Afrin'de bulunan hastane ile kent merkezine yönelik saldırısında aralarında bir bebeğin de bulunduğu 14 kişi öldü, 32 kişi yaralandı.

Teröristlerin sivillerin bulunduğu hastaneye yönelik saldırısının detayları ortaya çıktı.

Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, terör örgütü, Afrin şehir merkezi ve Şifa Hastanesinin olduğu bölgeye çok namlulu roketatar ile 8 atış yaptı.

Sivillere yönelik saldırı düzenlenen bölgeler hemen tespit edilerek Türk Silahlı Kuvvetleri unsurlarınca ateş altına alındı.

Fırtına obüslerinin de bulunduğu ateş destek vasıtalarıyla yapılan atışlar sonucunda teröristlerce kullanılan 3 sözde karargah binası ile bir barınak ve mevzinin imha edildiği, çok sayıda teröristin etkisiz hale getirildiği öğrenildi.

Son 5 ay içinde teröristler tarafından bölgede düzenlenen saldırılarda 22 sivil öldü, 78 kişi yaralandı.