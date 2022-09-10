TRT World Forum 2022, 9-10 Aralık'ta İstanbul'da yapılacak

TRT World Forum 2022, 6. yılında "Geleceği Şekillendirmek: Belirsizlikler, Gerçekler ve Fırsatlar" temasıyla 9-10 Aralık'ta İstanbul'da düzenlenecek.

TRT'den yapılan açıklamaya göre, 2020 ve 2021 yıllarında salgın sebebiyle çevrim içi gerçekleştirilen TRT World Forum, bu sene dünyanın dört bir yanından önemli isimleri İstanbul'da ağırlayacak.

Bu yıl 34 ülkeden 100'e yakın konuşmacının katılımıyla altıncısı düzenlenecek TRT World Forum, dünyanın dört bir yanından liderler, uzmanlar, akademisyenler ve ünlü isimleri buluşturarak küresel problemleri masaya yatırmayı ve çözüm önerileri getirmeyi hedefliyor.

Forumda, enerjiden küresel göç krizine, gıda güvenliğinden İslamofobiye kadar pek çok konu açık oturum ve yuvarlak masa toplantıları ile masaya yatırılacak.

Teması "Geleceği Şekillendirmek: Belirsizlikler, Gerçekler ve Fırsatlar" olarak belirlenen forum, 9-10 Aralık'ta gerçekleştirilecek.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, foruma katılarak bir konuşma yapması bekleniyor.

TRT World Forum 2022'ye kayıtlar, www.trtworldforum.com adresinden yapılabilecek.