Trafikte 2021 bilançosu

Türkiye'de geçen yıl meydana gelen trafik kazası sayısı, 2020 yılına göre yüzde 20,59 artarak 1 milyon 186 bin 353 olarak gerçekleşti. Trafik kazaları sonucu 5 bin 362 kişi öldü, 274 bin 615 kişi yaralandı.

GÜNCEL 18.05.2022, 11:19
Trafikte 2021 bilançosu

Türkiye'de geçen yıl meydana gelen trafik kazası sayısı, 2020 yılına göre yüzde 20,59 artarak 1 milyon 186 bin 353 oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu tarafından 2021 yılı kara yolu trafik kaza istatistikleri yayımlandı.

Buna göre, geçen yıl meydana gelen trafik kazası sayısı, bir önceki yıla göre yüzde 20,59 artışla 1 milyon 186 bin 353'e yükseldi. Söz konusu kazaların 998 bin 390'ı hasarlı, 187 bin 963'ü ise ölümlü yaralanmalı trafik kazalarından oluştu.

Yıl içerisinde meydana gelen ölümlü yaralanmalı trafik kazalarının yüzde 78,6'sı yerleşim yeri içinde, yüzde 21,4'ü ise yerleşim yeri dışında meydana geldi.

Trafik kazalarında 5 bin 362 kişi hayatını kaybederken 274 bin 615 kişi yaralandı. Türkiye'de geçen yıl meydana gelen 187 bin 963 ölümlü yaralanmalı trafik kazasında 2 bin 421 kişi kaza yerinde, 2 bin 941 kişi ise yaralanıp sağlık kuruluşlarına sevk edildikten sonra kazanın sebep ve tesiriyle 30 gün içinde hayatını kaybetti. Ölümlerin yüzde 49,3'ü, yaralanmaların yüzde 72'si yerleşim yeri içinde gerçekleşirken ölümlerin yüzde 50,7'si yaralanmaların ise yüzde 28'i yerleşim yeri dışında oldu.

Türkiye'de 2021'de Kovid-19 salgını etkisinde geçen 2020'e göre trafikteki motorlu kara taşıtı sayısı yüzde 4,6, toplam kaza sayısı yüzde 20,59, ölümlü yaralanmalı kaza sayısı yüzde 25,1, hasarlı kaza sayısı yüzde 19,8, toplam ölü sayısı yüzde 10,2 ve yaralı sayısı yüzde 21,4 arttı.

Türkiye'de 1000 taşıt başına 7,4 ölümlü yaralanmalı trafik kazası meydana geldi. İllere göre ölümlü yaralanmalı kaza sayıları incelendiğinde 1000 taşıt başına en fazla ölümlü yaralanmalı kaza Bingöl'de en az İstanbul'da gerçekleşti.

Ölenlerin yüzde 47,6'sı sürücülerden oluştu

Kara yolu ağında geçen yıl gerçekleşen trafik kazalarında ölen kişilerin yüzde 47,6'sı sürücü, yüzde 30,3'ü yolcu, yüzde 22,1'i ise yayalardan oluştu. Trafik kazalarında ölenler ve yaralananlar cinsiyetlerine göre incelendiğinde ise ölenlerin yüzde 77,2'sinin erkek, yüzde 22,8'inin kadın, yaralananların ise yüzde 70,5'inin erkek, yüzde 29,5'inin kadın olduğu görüldü.

Türkiye'de ölümlü yaralanmalı trafik kazasına neden olan toplam 224 bin 418 kusura bakıldığında kusurların yüzde 87,1'inin sürücü, yüzde 8,2'sinin yaya, yüzde 2,6'sının taşıt, yüzde 1,8'inin yolcu ve yüzde 0,4'ünün yol kaynaklı olduğu belirlendi.

Kara yolu ağında meydana gelen 187 bin 963 ölümlü yaralanmalı kazanın yüzde 68,9'u gündüz, yüzde 28,4'ü gece ve yüzde 2,7'si alacakaranlıkta oldu.

Taşıt sayısına göre kazalar ve sonuçları değerlendirildiğinde, ölümlü yaralanmalı kazaların yüzde 50,5'i iki araçlı, yüzde 43,6'sı tek araçlı ve yüzde 5,9'u çok araçlı kazalardan oluştu. Kaza sonucundaki toplam ölümlerin yüzde 54,8'i tek araçlı, yüzde 38,9'u iki araçlı ve yüzde 6,3'ü çok araçlı kazalar nedeniyle meydana geldi. Yaralanmaların ise yüzde 52'si iki araçlı, yüzde 40,7'si tek araçlı ve yüzde 7,3'ü çok araçlı kazalarda oluştu.

Ölümlü yaralanmalı trafik kazasına karışan toplam 308 bin 442 taşıtın yüzde 49,4'ü otomobil, yüzde 20,9'u motosiklet, yüzde 15,1'i kamyonet, yüzde 2,3'ü çekici, yüzde 2,3'ü minibüs, yüzde 2,2'si kamyon, yüzde 1,6'sı otobüs, yüzde 0,9'u traktör ve yüzde 5,3'ü diğer taşıtlardan meydana geldi.

En çok kaza temmuzda, en az şubatta

Türkiye'de geçen yıl en fazla ölümlü-yaralanmalı kazanın meydana geldiği ay yüzde 11,7 ile temmuz oldu. En az kaza ise yüzde 4,8 ile şubatta gerçekleşti.

Haftanın günlerine göre bakıldığında ise ölümlü yaralanmalı kazaların yüzde 15,7 payla en fazla pazartesi günü ve yüzde 11,7 payla en az pazar günü gerçekleştiği görüldü.

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