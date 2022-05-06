Trafik Haftası başlıyor

Trafik Haftası, İçişleri Bakanlığı koordinasyonunda ülke genelinde düzenlenecek çeşitli etkinliklerle kutlanacak.

GÜNCEL 06.05.2022, 21:39
Trafik Haftası başlıyor

Trafik düzeni ve güvenliği bakımından karayolunu kullananların eğitimindeki önemi vurgulamak, kamuoyunun trafik güvenliğine yönelik duyarlılığının artırılması ve trafik kazalarının azaltılması amacıyla her yıl mayıs ayının ilk cumartesi günü "Karayolu Trafik Güvenliği Günü", bugünü takip eden hafta ise "Karayolu Trafik Haftası" olarak kutlanıyor.

Bu doğrultuda İçişleri Bakanlığınca, Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı ve diğer paydaşların katılımı ile 7­-13 Mayıs tarihlerinde trafik haftasının illerde çeşitli etkinliklerle kutlanmasına ilişkin genelge valiliklere genelge gönderildi.

Etkinlikler kapsamında, "Yayalar İçin 5 Adımda Güvenli Trafik" mottosunun etkin olarak kullanılması ve tanıtılması amacıyla cumartesi saat 11.00'de ülke genelinde eş zamanlı olarak vali, kaymakam ve kolluk amirlerinin katılımıyla il/ilçelerde belirlenen noktalarda medya kuruluşları da davet edilerek vatandaşlara kampanya hakkında bilgilendirme yapılacak. Söz konusu mottonun görselleri sosyal medya platformlarında kullanılacak ve vatandaşların yoğun olarak bulunduğu alanlarda billboardlara asılacak.

Ayrıca 2021'de trafikte emniyet kemeri takılmasının önemini vurgulamak ve yol kullanıcıları nezdinde yaygınlaştırmak amacıyla "Bi Hareketine Bakar Hayat", "Kemerinle Yol Ver Hayata", "Kemerim Hep Aklımda Annem Hep Yanımda" ve trafikte yaya önceliği konusunda "Yayalar Kırmızı Çizgimiz" ile "Trafikte Her Yıl Daha İyiye" mottoları da etkin olarak kullanılacak.

Trafik güvenliği kapsamında yürütülen faaliyetlere toplumsal desteği artırmak için bilgilendirme/bilinçlendirme ve denetim faaliyetleri ile trafik güvenliğine katkı sağlayacak ve örnek teşkil edecek davranışlar basın yayın organları ve sosyal medyada hesaplarında paylaşılacak.

Hafta boyunca yerel TV ve radyo kanallarında trafik güvenliğine ilişkin düzenlenecek programlara konusunda uzman personel/eğiticilerin katılarak vatandaşların bilgilendirilmesi sağlanacak.

Trafik konusunda vaaz verilecek

Karayolu Trafik Haftası süresince il/ilçe müftülükleriyle gerekli koordinasyon sağlanarak, camilerde verilecek vaazlarda trafik güvenliğine ilişkin mesajlar iletilecek.

İl Milli Eğitim Müdürlükleri ile koordine kurularak okullarda trafik güvenliğine yönelik eğitim faaliyetleri yoğunlaştırılacak.

Trafik kazasına karışmış veya yakınlarını kaybetmiş kişiler ziyaret edilecek.

Karayolu Trafik Haftası boyunca yapılacak denetimlerde ticari taksiler, şehir içi ve şehirler arası toplu taşıma araçlarında ön ve arka koltuklarda emniyet kemeri kullanımı denetimlerine ağırlık verilecek.

Kuralları uygulayarak öğrenecekler

İllerde bulunan "Emniyet Kemeri Simülasyon Araçları" ile halkın yoğun olanak bulunduğu alanlarda emniyet kemerinin önemini göstermek amacıyla uygulamalı eğitimler verilecek.

"Emniyet Kemeri Simülasyon Aracı" bulunmayan illerde ise "Yaşam Tüneli" bulunan denetim noktalarında emniyet kemeri kullanımı konusunda sürücü ve yolculara yönelik eğitim ve bilgilendirme yapılacak.

Her ilden trafik güvenliğinin sağlanmasında üstün gayreti görülen 3 trafik personeli tespit edilerek motivasyonun artırılması amacıyla o ilin valisi tarafından "Başarı Belgesi" ile ödüllendirilecek.

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