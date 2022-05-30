Toplu ulaşım araçlarında maske kullanım zorunluluğunun kalkmasına ilişkin genelge yayımlandı
İçişleri Bakanlığı, Kovid-19 vaka sayılarının düşmesiyle toplu ulaşım araçlarında maske takma zorunluluğuna son verilmesine ilişkin genelgeyi valiliklere gönderdi.
Genelgede, Kovid-19 salgınının Türkiye'de görülmeye başladığı andan itibaren Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulunun tavsiyeleri ışığında, Cumhurbaşkanlığı Kabinesinde kararlaştırılan tedbirler ve bu tedbirlere yönelik denetimlerin genelgeler aracılığıyla kamuoyuna duyurulduğu hatırlatıldı."Bireysel korunma aşamasına geçildi"
Son günlerde Kovid-19 vakalarının 1000'in altına düşmesiyle salgının toplum sağlığını tehdit eden bir unsur olmaktan çıktığı ve salgından bireysel korunma aşamasına geçildiği belirtilen genelgede, şunlar kaydedildi:
"Vaka sayılarındaki düşüşle birlikte Sağlık Bakanlığının talebi doğrultusunda valiliklere gönderilen genelge ile toplu taşıma araçlarında maske takma zorunluluğuna ilişkin uygulamaya son verilirken, sağlık kuruluşlarında maske kullanım uygulamasına ise devam edilecek."
Genelgede, valilikler ve kaymakamlıklarca, salgının seyrinin dikkatle takip edileceği, lokal seviyede ihtiyaç duyulabilecek tedbirlerin il/ilçe umumi hıfzıssıhha kurullarınca değerlendirilerek gerekli kararların alınacağı kaydedildi.
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