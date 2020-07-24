Toplam test sayımız 4,5 milyona yaklaştı Türkiye'de son 24 saatte 937 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu, 17 kişi hayatını kaybetti, toplam vaka sayısı 224 bin 252, can kaybı 5 bin 580 oldu. Kovid-19 tedavisi tamamlananların sayısı ise 207 bin 374'ye yükseldi.

24 Temmuz 2020 Cuma 19:19