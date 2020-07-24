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Toplam test sayımız 4,5 milyona yaklaştı

Türkiye'de son 24 saatte 937 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu, 17 kişi hayatını kaybetti, toplam vaka sayısı 224 bin 252, can kaybı 5 bin 580 oldu. Kovid-19 tedavisi tamamlananların sayısı ise 207 bin 374'ye yükseldi.

Toplam test sayımız 4,5 milyona yaklaştı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ise "Toplam test sayımız 4,5 milyona yaklaştı. İyileşen hasta sayımızla yeni vaka sayımız arasındaki fark, düne kıyasla azaldı. Yoğun bakım ve entübe hasta sayımız, erken tanı, yaş, kronik hastalık ve benzeri durumlara bağlı olarak düşüş ve yükseliş gösteriyor." değerlendirmesinde bulundu.

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