TOKİ son 3 yılda 213 bin konut yaptı

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), dünyada yaşanan Kovid-19 salgını ve ekonomik krizlere rağmen son 3 yılda nitelikli ve yatay mimariyi esas alan yaklaşık 213 bin konutu tamamladı, 144 bin konutun inşaatına ise devam ediyor.

TOKİ'den aldığı bilgiye göre, yıllardır dar gelirli vatandaşlar için sosyal konutlar inşa eden, kira öder gibi ev sahibi yapan TOKİ, il ve ilçelerde binlerce sosyal konut yapıyor, kentsel dönüşümlerle vatandaşlara güvenli yuvalar kurarak şehirleri yeniliyor.

2002'den bu yana "herkes için konut", "insanca yaşam" ve "ekonomik olarak ulaşılabilir konut" hedefi doğrultusunda 1 milyon 170 bin konut hedefine ulaşan TOKİ, yaklaşık 70 bin kişiye de istihdam sağladı.

Kamunun ihtiyaç duyduğu eğitim, sağlık, güvenlik ve spor gibi hizmet binalarının ve sosyal donatıların yapımında da önemli projeler geliştirerek vatandaşların hizmetine sunan TOKİ, bu kapsamda 2002'den bugüne bin 389 okul, 269 hastane, 215 öğrenci yurdu, 22 üniversite binası, 997 spor salonu, 99 sağlık ocağı, 2 bin 113 ticari ünite, 19 stadyum, 912 cami olmak üzere 26 bin 134 sosyal donatı inşa etti.

İnşaatı devam eden 64 bin konutun, bu yıl tamamlanması hedefleniyor

Dünyada yaşanan Kovid-19 salgını ve ekonomik krizlere karşın TOKİ tarafından son 3 yılda nitelikli ve yatay mimariyi esas alan yaklaşık 213 bin konut, sosyal donatılarıyla şehirlere kazandırıldı. Bu konutların yüzde 95'ini sosyal konutlar oluşturuyor.

TOKİ, 775 şantiyede toplam 144 bin konut ile diğer donatıların inşaatına da devam ediyor.