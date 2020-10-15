Tohum Otizm Vakfı Yepyeni Mobil Uygulamaları ile Aile ve Öğretmenlerin Yanında!

Tohum Otizm Vakfı; doğuştan gelen ve genellikle yaşamın ilk üç yılında fark edilen gelişimsel bir farklılık olan otizmden etkilenmiş çocukların otizmin tek çaresi olan yoğun ve sürekli özel eğitime erişimlerini artırmak amacıyla yepyeni mobil uygulamalar geliştirip ve tamamen ücretsiz olarak ailelerin, öğretmenlerin ve konuyla ilgili kişilerin kullanımına sunmaya devam ediyor. Dinle – Konuş uygulaması otizmli çocukların yanı sıra tipik gelişim gösteren çocukların da dil-konuşma ve iletişim becerilerinin geliştirilmesine katkı sağlamak amacıyla kullanılabileceği gibi Tohum Eğitim Uygulaması da tipik gelişim gösteren veya özel gereksinimli olan tüm çocukların bilişsel becerilerinin desteklenmesi ve geliştirilmesi amacıyla kullanılabilir. TANAP Sosyal ve Çevresel Yatırım Programları finansman desteği ve MEB ortaklığı ile yürütülen “Eğitime Uzanan Yol” projesi kapsamında Tohum Otizm Vakfı tarafından geliştirilen Dinle-Konuş ve Tohum Eğitim Mobil uygulamalarına herkes App Store ve Google Play Store üzerinden ücretsiz olarak ulaşabilir.

Dinle – Konuş Uygulaması

Otizmli çocukların yanı sıra tipik gelişim gösteren çocukların da dil-konuşma ve iletişim becerilerinin geliştirilmesine katkı sağlamak amacıyla Tohum Otizm Vakfı tarafından geliştirilen Dinle – Konuş uygulaması; Hayvanat Bahçesi, Şekiller, Canım Ailem, Vücudun Bölümleri, Sesi Taklit Et, Benimle Birlikte Say, Dil Akrobasisi, Gökkuşağı Renkleri, Temel Sesler ve Araçlar kategorilerinden oluşmaktadır. Kelimelerin nasıl telaffuz edileceği, ünlülerin ve ünsüzlerin doğru seslerinin nasıl söyleneceğini eğlenceli bir şekilde öğreten uygulamanın, anne-baba, öğretmen veya yetişkin rehberliğinde kullanılması tavsiye edilmektedir. Dinle – Konuş uygulamasına herkes App Store ve Google Play Store’dan ücretsiz olarak ulaşabilir.

Tohum Eğitim Mobil Uygulaması

Özel gereksinimi olan ve tipik gelişim gösteren tüm çocukların bilişsel becerilerinin desteklenip geliştirilmesi amaçlanarak Tohum Otizm Vakfı tarafından geliştirilen Tohum Eğitim Uygulamasında; Dinle-Anla, Nesne Eşleme ve Nesne Tanıma olmak üzere 3 bölüm bulunmaktadır. Dinle-Anla bölümünde çocuklara gösterilen görseller ile ilgili “Kim?”, “Ne?”, Neden-Nasıl?”, “Nerede?”, “Ne oldu?” gibi sorular sorulur ve çocuklardan bu soruları dinleyip anlayarak doğru cevabı görsel üzerinde göstermeleri beklenir.Nesne Eşleme bölümünde ise pek çok beceriyi ve davranışı öğrenirken farkında olarak ya da olmadan kullandığımız beceriler olan eşleme becerilerinin öğretimi hedeflenmiş; hayvanlar, sebzeler, meyveler, yiyecekler, renkler, şekiller gibi toplam 22 kategoride eşleme becerilerinin kazandırılması için etkinlikler sunulmuştur. Nesne Tanıma bölümünde de Nesne Eşleme bölümünde bulunan 22 kategorideki çeşitli nesnelerin isimlerini nesnelerle eşleme becerilerinin kazandırılması hedeflenmiştir. Tohum Eğitim uygulamasının anne-baba, öğretmen veya yetişkin rehberliğinde kullanılması tavsiye edilmektedir. Tohum Eğitim uygulamasına herkes App Store ve Google Play Store’dan ücretsiz olarak ulaşabilir.