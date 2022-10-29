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Togg Üst Yöneticisi Karakaş: 15 senelik bir projeyi adım adım hayata geçiriyoruz

Togg Üst Yöneticisi Gürcan Karakaş, "Fiyatlar belli olmadı. Günümüz dünyasında hiçbir profesyonel şirket, beş ay sonrası için, altı ay sonrası için bir fiyat açıklamaz, açıklayamaz. Yani profesyonellikle bağdaşmaz." dedi.

GÜNCEL 29.10.2022, 19:35
Togg Üst Yöneticisi Karakaş: 15 senelik bir projeyi adım adım hayata geçiriyoruz

Togg Üst Yöneticisi (CEO) Gürcan Karakaş, "Fiyatlar belli olmadı. Günümüz dünyasında hiçbir profesyonel beş ay sonrası için, altı ay sonrası için bir fiyat açıklamaz, açıklayamaz. Yani profesyonellikle bağdaşmaz. Öbür taraftan baktığınız zaman yani bizim en azından şu birinci çeyreğin sonunda trafiğe çıkacağız dediğimiz dönemler içinde biz küresel boyutta rekabet edebileceğimize inanıyoruz." dedi.

Karakaş, Türkiye'nin vizyon projeleri arasında yer alan Togg'un seri üretiminin yapılacağı Gemlik Kampüsü'nün açılış töreni öncesinde basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı kutlayarak sözlerine başlayan Karakaş, "Cumhuriyet Bayramınız kutlu olsun öncelikle. Bizim için dört seneden fazla bir süredir üzerinde çalıştığımız ve şu ana kadar yaptıklarımızı sizlere gösterebileceğimiz bir andayız. Çok heyecanlıyız. Çok mutluyuz. Bunun bir Cumhuriyet Bayramı'na denk gelmesi bizim için ayrı bir gurur meselesi." ifadelerini kullandı.

Yaklaşık dört buçuk yıldır gelinen noktaya değinen Karakaş, "Yola çıktığımızda bir otomobilden fazlası, bir otomobilden fazlasının yanında bir mobilte ekosistemini kurmak üzere yola çıktığımızı söylemiştik. Bunun sözünü vermiştik. Bunu yaparken de fikri mülkiyet hakkı tamamıyla Türkiyemize ait, bizlere ait bir akıllı cihazdan bahsetmiştik. Bunun küresel boyutta rekabet edebileceğinden bahsetmiştik. Ve biz bunları şimdi adım adım hayata geçirdik ve bugün Gemlik kampüsümüzde, bizim teknoloji kampüsümüzde seri imalata hazırlığımızdan ilk aracın banttan indiği güne geldik." diye konuştu.

Toplantıda Togg'la ilgili başka hangi detayların paylaşılacağı sorusunu yanıtlayan Karakaş, "Bizim şu ana kadarki yaklaşımlarımızda ve sizlerle paylaştığınız konularda ticari sırdan çıkan her adımı biz, sosyal medya üzerinden şeffaf bir şekilde, düzenli bir şekilde ayda en az bir kere paylaştık. Ve şu ana kadar da renklerimizi paylaştık.

Renklerimizle de tüm Türkiyemizi kucaklıyoruz. Seçimlerinin özellikle üzerinde uzun bir çaba sarf ettik ki sadece bir rengi değil ülkemizi de temsil edebilsin diye. Dış dünyada belki bir Kapadokya kadar Pamukkale kadar tanınmayan bir Kula'nın ve öbür taraftan Oltu'nun tüm dünyada tanınması için Gemlik de keza öyle. Dolayısıyla bugün de bilmiyorum artık sizler için yenilik midir ama biz geldiğimiz noktalarda ticari sırdan çıkan konuları sizlerle paylaşacağız." ifadelerini kullandı.

Karakaş, ilk aracın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a takdim edilmesinden sonra ikinci ve üçüncü araç sahibinin kim olacağı sorusuna ise "Ticari sır" cevabını verdi.

"15 senelik bir projeyi adım adım hayata geçiriyoruz"

15 senelik bir projenin adım adım hayata geçirildiğine dikkati çeken Karakaş, üretim kapasitesine ilişkin ise "Biz 15 senelik bir projeyi hayata geçirirken adım adım iki aşamada kapasitelerimizi kurguluyoruz. Yani şu an kurduğumuz kapasite 100 bin adet için yıllık kapasite ve bu kapasiteye tabii ki öğrenerek ve gelişerek çıkıyorsunuz.

Yani bugünden yarına, haftaya salıya buna çıkmak mümkün değil. Teknik olarak mümkün değil. Dolayısıyla biz dünyada oyunun kuralları neyse profesyonellik neyi gerektiriyorsa ve hiçbir zaman kalitemizden de ödün vermemek üzere adım adım kurgulayarak ilerliyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

"Fiyatlar belli olmadı"

Sorulan soru üzerine aracın yollara ne zaman çıkacağına ve fiyatına da değinen Karakaş, şunları kaydetti:

"Fiyatlar belli olmadı. Şimdi şöyle düşünün. Bakın, günümüz dünyasında hiçbir profesyonel şirket beş ay sonrası için, altı ay sonrası için bir fiyat açıklamaz, açıklayamaz. Yani profesyonellikle bağdaşmaz. Öbür taraftan baktığınız zaman yani bizim en azından şu birinci çeyreğin sonunda trafiğe çıkacağız dediğimiz dönemler içinde biz küresel boyutta rekabet edebileceğimize inanıyoruz. Dolayısıyla biz eğer buna inanıyorsak, fiyat konumlandırmamızı sadece teknoloji ve segment olarak değil buna göre hazırlıyorsak burada sizlerin de endişesi olmaması gerekir."

Trafiğe çıkma tarihini mart ayının sonu olarak açıkladıklarını anımsatan Karakaş, sözlerini şöyle tamamladı:

"Neden? Şimdi bakın, biz şimdiye kadar sıfırdan kurulmuş bir şirket olarak, ürünümüzü sıfırdan geliştiren bir şirket olarak sektörün ve regülasyonların söylediği, tarif ettiği her türlü kuralı adım adım uygulayarak gidiyoruz. Yani bizim tesisimizin seri üretime hazır olması, seri üretime hazır olması demek, araçların trafiğe çıkmaya hazır olduğu anlamına gelmiyor.

Biz buradan seri üretim süreçleriyle, dondurulmuş süreçlerden çıkan araçların üretilerek Türkiye'de, yurt dışında değişik sertifikasyon testlerine, sertifikasyon testlerinden sonra homologasyonun tamamlanması ve trafiğe çıkmak için o onayın alınmasını bekliyoruz. Bunu yaparken de ülkemizin standartlarının yanında Avrupa'nın da standartlarını almak istiyoruz. O nedenle de bizim bu sürece ihtiyacımız var. Dolayısıyla sorunuzun net cevabı martın sonundan itibaren yollarda olacak."

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