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Togg'un üretileceği kampüsün resmi açılışı için geri sayım başladı

Markalaşma ve üretim anlamında önemli adımların atıldığı Türkiye'nin vizyon projesi Togg'un seri üretiminin gerçekleştirileceği Gemlik Kampüsü, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla, 29 Ekim'de açılacak.

GÜNCEL 25.10.2022, 09:42
Togg'un üretileceği kampüsün resmi açılışı için geri sayım başladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın çağrısıyla Türkiye'nin yerli ve milli otomobil rüyası yeniden hayat bulurken, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) liderliğinde başlayan yatırımcı arayışı kısa sürede tamamlandı.Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile TOBB koordinasyonunda yürütülen yerli otomobil üretimi için, 2 Kasım 2017'de Türkiye'nin Otomobili Projesi Ortak Girişim Grubu İşbirliği Protokolü; Anadolu Grubu, BMC, Kıraça Holding, Turkcell Grubu ve Zorlu Holding ile imzalandı.

Daha sonra şirketleşme süreci başlarken, bu konuda gerekli teknik ve finansal analizlerin yapıldığı bir döneme girildi. Yerli Otomobil Projesi'ndeki 5 "babayiğide" ek olarak TOBB da yüzde 5 hisseyle şirkete ortak oldu.

Togg, resmi olarak 25 Haziran 2018'de kurulurken, 1 Eylül 2018'de ise Mehmet Gürcan Karakaş, Togg'un Üst Yöneticisi (CEO) olarak atandı.

Türkiye'nin Otomobili'ne proje bazlı devlet yardımı verilmesine ilişkin 27 Aralık 2019'da yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı ile Togg'un üretileceği il belli oldu. Togg'un, elektrikli otomobil üretimi için Bursa'nın Gemlik ilçesinde fabrika kuracağı açıklandı.

"Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu Yeniliğe Yolculuk Buluşması" adıyla Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılımıyla aynı gün gerçekleşen tanıtımda "C-SUV", "C-SEDAN" ön gösterim araçlarının özellikleri ilk kez kamuoyuyla paylaşıldı.

Tasarımlar tescillendi, fabrika inşaatına başlandı

Togg'un Gemlik'te Elektrikli Otomobil Üretim Tesisi Projesi ile ilgili Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) başvuru dosyası, 2 Mart 2020'de halkın görüşüne açılırken, ÇED toplantısı, 17 Mart'ta yapıldı. 2 Haziran'da da fabrika inşaatının başlayabilmesi için gerekli ÇED raporu Çevre ve Şehircilik Bakanlığından olumlu olarak alındı.

ÇED olumlu raporunun ardından, Togg'un faaliyetlerini daha da hızlandıracak yatırım teşvik belgesi de alındı.

Togg otomobillerinin iç ve dış tasarımları Avrupa Birliği Fikri Mülkiyet Hakları Ofisi (EUIPO) tarafından 12 Nisan'da tescil edildi. 24 Haziran'da ise otomobillerin SUV ve sedan tasarımları Çin Patent Kurumu tarafından Togg adına tescillendi.

Togg Mühendislik, Tasarım ve Üretim Tesisleri'nin inşaatına başlama töreni 18 Temmuz'da gerçekleştirildi. Bursa'nın Gemlik ilçesinde 1,2 milyon metrekarelik alan üzerinde kurulacak fabrikanın temeli, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılımıyla atıldı.

Togg Üst Yöneticisi Karakaş, 7 Ağustos'ta Türkiye ve yurt dışı pazarlarında değişik isim alternatiflerini ölçtüklerini, Türkiye'nin Otomobili'nin, yoluna Togg markasıyla devam edeceğini açıkladı.

Avrupa Birliği ve Çin'den sonra Togg tasarımları, 18 Ağustos'ta Japon Patent Ofisi (JPO) da Togg'un C-SUV ve sedan tasarımlarını Togg adına tescil etti.

Togg, geliştirmekte olduğu elektrikli araç ürün gamı içindeki en temel bileşenlerden olan batarya modülü ve paketinin Türkiye'de üretilmesi için dünyanın önde gelen Li-Ion batarya üreticilerinden Farasis'i iş ortağı olarak seçti. 20 Ekim'de, Bilişim Vadisi'nde Togg Yönetim Kurulu üyelerinin de katılımıyla kapsamlı niyet mektubu imzalandı.

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