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Togg'un dış renklerinden birine "Kapadokya" ismi verilmesi Nevşehir'de memnuniyetle karşılandı

Türkiye'nin vizyon projeleri arasında yer alan akıllı otomobil Togg'un dış renklerinden birine "Kapadokya" ismi verilmesi, bölgedeki turizmcileri ve vatandaşları memnun etti.

GÜNCEL 30.10.2022, 20:50
Togg'un dış renklerinden birine "Kapadokya" ismi verilmesi Nevşehir'de memnuniyetle karşılandı

Göreme Turizm Geliştirme Kooperatifi Başkanı Mustafa Durmaz, Togg'un tanıtım renkleri arasında Kapadokya'nın yer almasından gurur duyduklarını belirtti.

Bunun Kapadokya'nın tanıtımına ve marka değerine önemli katkılar sunacağına inandığını aktaran Durmaz, "Yerli ve milli aracımız Togg'un bir rengine Kapadokya isminin verilmesi bizi sevindirdi. Doğal, tarihi ve kültürel değerleriyle tanınan Kapadokya, şimdi rengiyle de tanınacak. Bu doğa rengini araştırıp araca verilmesini sağlayan tüm yetkililere teşekkür ediyorum. Kapadokya, sıcak hava balonları ile dünyaya havadan tanıtılırken, Togg da yurt dışına satışlarının yapılmasıyla ayrı bir tanıtım katkısı sunacak. Hem Kapadokya hem de ülkemiz için hayırlı olmasını diliyoruz." diye konuştu.

Bölge halkı "Kapatoggya" ismiyle anmaya başladı

Bölge sakinlerinden Ahmet Daldiken de yarım asırdan uzun süredir hayalleri süsleyen yerli otomobilin gerçeğe dönüşmesinin sevincini yaşadıklarını ifade etti.

Kendisinin de Togg sahibi olmak istediğini dile getiren Daldiken, "Togg'un banttan inmesinin inanılmaz mutluluğu içindeyiz. Kapadokya renginin Togg'a verilmiş olması bizi ziyadesiyle mutlu etti. Biz artık, bu rengi 'Kapatoggya' olarak söylüyoruz. En kısa süreçte de caddelerimizde görmek istiyoruz." dedi.

Bölge esnafından Edip Avşar ise hem yerli otomobilin üretimi hem de Kapadokya isminin Togg ile anılacak olmasının kendilerini heyecanlandırdığını söyledi.

Halil Arı da son dönemde Türkiye'nin yerli üretimde önemli başarılar elde ettiğini, yerli otomobilin de bunun en açık göstergesi olduğunu kaydetti.

Türkiye'nin akıllı otomobili Togg, "Anadolu", "Gemlik", "Oltu", "Kula", "Kapadokya" ve "Pamukkale" isimlerini taşıyan "Türkiye'nin Renkleri" ile yollarda olacak.

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