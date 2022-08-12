Togg test sürüşünde görüntülendi

Test ve deneme süreçleri devam eden Türkiye'nin Otomobili Togg'un saatte yaklaşık 100 kilometre hızla seyrettiği ve kamuflajlı olduğu görüldü.



Togg'un C-SUV modelinin gelecek yılın ilk çeyreğinde pazara çıkması bekleniyor. Türkiye'nin Otomobili'nin test ve deneme süreçleri devam ediyor.