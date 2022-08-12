Togg test sürüşünde görüntülendi

Togg Üst Yöneticisi Gürcan Karakaş'ın Türkiye'nin Otomobili'ni gece saatlerindeki sürüş anı, Kuzey Marmara Otoyolu'nda kameraya yansıdı.

GÜNCEL 12.08.2022, 20:54
Togg test sürüşünde görüntülendi

Test ve deneme süreçleri devam eden Türkiye'nin Otomobili Togg'un saatte yaklaşık 100 kilometre hızla seyrettiği ve kamuflajlı olduğu görüldü.

Togg'un C-SUV modelinin gelecek yılın ilk çeyreğinde pazara çıkması bekleniyor. Türkiye'nin Otomobili'nin test ve deneme süreçleri devam ediyor.

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