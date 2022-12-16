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Ticaret Bakanı Muş: İhracatta geçen sene koyduğumuz hedefin altında kalmayacağız
GÜNCEL 16.12.2022, 11:17
Ticaret Bakanı Mehmet Muş, "Türkiye İhracat Seferberliği Sağlık Hizmeti İhracatı Zirvesi"ne katıldı.
Bakan Muş, burada yaptığı konuşmada, "Yılın tamamlanmasına 15 gün kaldı, ihracatta geçen sene koyduğumuz hedefin altında kalmayacağız." ifadelerini kullandı.
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