THY uçakları emniyet denetlemelerinden başarıyla çıktı
Türk Hava Yolları (THY) Genel Müdürü Bilal Ekşi, son bir yılda 36 ülkede şirket uçaklarına yabancı otoriteler tarafından yapılan 88 emniyet denetlemesinde neredeyse sıfıra yakın bulguya ulaşıldığını bildirdi.
GÜNCEL 10.06.2022, 21:05
Ekşi, uluslararası denetleme kuruluşlarınca THY uçaklarına yapılan "Safety Assessment of Foreign Aircraft (SAFA)" testlerinin sonuçlarını sosyal medya hesabından paylaştı.
Son bir yılda 36 ülkede uçaklara yabancı otoriteler tarafından 88 SAFA denetlemesi yapıldığını belirten Ekşi, "Puanımız 0,079, neredeyse sıfır bulgu. Sizleri her zaman emniyet ve konforla uçaklarımızda misafir etmekten memnunuz." ifadelerini kullandı.
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