Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar koronavirüs corona korona salgın adnan menderes idam
Türkiye'de 72 bin 856 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 184 kişi yaşamını yitirdi
Türkiye'de 72 bin 856 kişinin...
İstanbul, Marmara'nın doğusu ve Orta Karadeniz'in iç kesimlerinde kar yağışı bekleniyor
İstanbul, Marmara'nın doğusu ve Orta...
10 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi
10 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale...
İstanbul'un barajlarındaki su seviyesi yüzde 53'e yükseldi
İstanbul'un barajlarındaki su seviyesi yüzde...

THY, olumsuz hava koşulları nedeniyle 31 seferi iptal etti

THY, İstanbul'daki olumsuz hava koşulları nedeniyle yarın Sabiha Gökçen Havalimanından kalkışlı ve aynı limana varışlı yapılması planlanan 31 uçuşun iptal edildiğini duyurdu.

THY, olumsuz hava koşulları nedeniyle 31 seferi iptal etti

Türk Hava Yolları (THY) Basın Müşaviri Yahya Üstün, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Olumsuz hava koşullarında tüm ekiplerimiz ile seyahat güvenliğiniz için çalışıyoruz. 23 Ocak tarihli, Sabiha Gökçen Havalimanı kalkışlı ve varışlı 31 seferimiz tedbir amaçlı iptal edilmiştir." ifadelerini kullandı.

Uçuşların son durumuna ilişkin detaylı bilgi "https://bit.ly/TK-UcusDurumu" bağlantısından öğrenilebiliyor.

İstanbul Havalimanı varışlı ve kalkışlı uçuşlar için ise şu ana kadar herhangi bir iptalin söz konusu olmadığı öğrenildi.

Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.