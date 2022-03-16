THY 18 Mart'ta 57 seferi hava muhalefeti nedeniyle iptal etti
GÜNCEL 16.03.2022, 21:06
Türk Hava Yolları (THY), 18 Mart'ta beklenen olumsuz hava koşulları nedeniyle İstanbul Havalimanı kalkışlı 57 seferin iptal edildiğini duyurdu.
THY Basın Müşavirliğinden yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:
"18 Mart tarihinde İstanbul'da beklenen hava muhalefeti nedeniyle Meteorolojik Acil Durum Komitesi kararı gereğince İstanbul Havalimanı kalkışlı 57 seferimiz iptal edilmiştir. Seferi iptal olan yolcularımız, uçuş saatine kadar web sitemiz, mobil uygulamamız, 0850 333 0 849 numaralı çağrı merkezimiz ve bileti satın olmuş oldukları acente üzerinden değişiklik veya iade işlemlerini tamamlayabilirler."
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