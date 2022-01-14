Test ve Eğitim Gemisi TCG Ufuk hizmete girdi

Test ve Eğitim Gemisi TCG Ufuk (A-591), İstanbul Tuzla'daki İstanbul Denizcilik Tersanesi'nde düzenlenen törenle hizmete girdi.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla gerçekleştirilen törene; Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, MİT Başkanı Hakan Fidan, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal, Milli Savunma Bakanı Yardımcısı Muhsin Dere, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, AK Parti İzmir Milletvekili Binali Yıldırım ve STM Genel Müdürü Özgür Güleryüz'ün de aralarında bulunduğu çok sayıda isim katıldı.

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı (SSB) tarafından 31 Mart 2017'de başlatılan Test ve Eğitim Gemisi Projesi'nin ana yükleniciliğini STM Savunma Teknolojileri Mühendislik ve Ticaret AŞ yürüttü.