Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar korona corona survivor koronavirüs salgın
Terörün finansı uyuşturucuya Diyarbakır'da büyük darbe
Terörün finansı uyuşturucuya Diyarbakır'da büyük...
Şehir içi toplu ulaşım ve konaklama tesislerinde HES kodu zorunlu olacak
Şehir içi toplu ulaşım ve...
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan AB liderlerine mektup
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan AB liderlerine mektup
Dünya genelinde Kovid-19 tespit edilen kişi sayısı 33 milyon 844 bini aştı
Dünya genelinde Kovid-19 tespit edilen...
Azerbaycan 2 bin 300 Ermenistan askerinin etkisiz hale getirildiğini duyurdu
Azerbaycan 2 bin 300 Ermenistan...

Terörün finansı uyuşturucuya Diyarbakır'da büyük darbe

Diyarbakır'da "Yıldırım-7 Narko-Terörizmle Mücadele Operasyonu" kapsamında dünden bu yana 4 ton 57 kilogram esrar ve 236 bin 500 kök kenevir ele geçirildi.

Terörün finansı uyuşturucuya Diyarbakır'da büyük darbe

Diyarbakır'da "Yıldırım-7 Narko-Terörizmle Mücadele Operasyonu" kapsamında dünden bu yana yürütülen çalışma sonucu 4 ton 57 kilogram esrar ve 236 bin 500 kök Hint keneviri ele geçirildi.İl Jandarma Komutanlığından basınla paylaşılan bilgi notuna göre, "Yıldırım-7 Narko-Terörizmle Mücadele Operasyonu" kapsamında 29 Eylül'de icrasına başlanan operasyonda istihbari çalışmalar sonucu önceden tespit edilen noktalarda 4 ton 57 kilogram esrar ve 236 bin 500 kök Hint keneviri bulundu.

Diyarbakır genelinde 1 Ocak'tan bu yana gerçekleştirilen operasyonlarda ise 42 ton 684 kilogram esrar ve 97 milyon 250 bin kök Hint keneviri ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığınca icra edilen ve zaman zaman İl Emniyet Müdürlüğü tarafından da destek verilen, narko-terör operasyonlarında ele geçirilen 97 milyon 250 bin kök Hint kenevirinin imha edilmesi neticesinde 2 ton 236 kilogram toz esrarın piyasaya sürülmesine engel olunduğu belirtildi.

Ele geçirilen uyuşturucu, Lice İlçe Jandarma Komutanlığında basına gösterildi.

Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.