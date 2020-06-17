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Terörle mücadelemiz kararlılıkla devam etmektedir
Terörle mücadelemiz kararlılıkla devam etmektedir

Terörle mücadelemiz kararlılıkla devam etmektedir

TBMM Başkanı Şentop: "Bölgemizde barışın tesis edilebilmesi için hayati önem arz eden terörle mücadelemiz kararlılıkla devam etmektedir." dedi.

Terörle mücadelemiz kararlılıkla devam etmektedir

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Pençe-Kaplan Operasyonu'na ilişkin, "Bölgemizde barışın tesis edilebilmesi için hayati önem arz eden terörle mücadelemiz kararlılıkla devam etmektedir." ifadesini kullandı.Şentop, sosyal medya hesabı Twitter'dan Irak'ın kuzeyindeki Haftanin bölgesine düzenlenen "Pençe-Kaplan Operasyonu"na ilişkin paylaşımda bulundu.

TBMM Başkanı Şentop, şunları kaydetti:

"Bölgemizde barışın tesis edilebilmesi için hayati önem arz eden terörle mücadelemiz kararlılıkla devam etmektedir. Cenab-ı Allah, sınırlarımızın muhafazası ve milletimizin selameti için mücadele yürüten kahraman askerlerimizin yardımcısı olsun."

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