TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Pençe-Kaplan Operasyonu'na ilişkin, "Bölgemizde barışın tesis edilebilmesi için hayati önem arz eden terörle mücadelemiz kararlılıkla devam etmektedir." ifadesini kullandı.Şentop, sosyal medya hesabı Twitter'dan Irak'ın kuzeyindeki Haftanin bölgesine düzenlenen "Pençe-Kaplan Operasyonu"na ilişkin paylaşımda bulundu.

TBMM Başkanı Şentop, şunları kaydetti:

"Bölgemizde barışın tesis edilebilmesi için hayati önem arz eden terörle mücadelemiz kararlılıkla devam etmektedir. Cenab-ı Allah, sınırlarımızın muhafazası ve milletimizin selameti için mücadele yürüten kahraman askerlerimizin yardımcısı olsun."