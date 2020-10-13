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Teröristlerin hesaba çekilmesi en acil hukuk ihtiyacıdır
Teröristlerin hesaba çekilmesi en acil...

Teröristlerin hesaba çekilmesi en acil hukuk ihtiyacıdır

MHP Genel Başkanı Bahçeli, "Teröristler Hatay’daki sözde kutsal ateşi selamlamışlar ve yangınların sorumluluğunu üstlenmişlerdir. Yaptıkları her türlü kötülük ve menfur eylemlerden dolayı hesaba çekilmeleri en acil hukuk ihtiyacıdır." dedi.

Teröristlerin hesaba çekilmesi en acil hukuk ihtiyacıdır

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin TBMM grup toplantısında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Bahçeli, şunları kaydetti:

"Teröristler Hatay’daki sözde kutsal ateşi selamlamışlar ve yangınların sorumluluğunu üstlenmişlerdir. Ateşin böyle nesebi gayri sahih çocukları var mı bilemeyiz. Fakat bildiğimiz bir şey varsa o da şudur: Bunlar iblisin çocukları, ifridin çaşıtları, ihanetin çakallarıdır. Kimin çocukları oldukları esasen meçhul olan bu şerefsizlerin kısa sürede yakalanıp yaktıkları kadar yakılmaları, dahası yaptıkları her türlü kötülük ve menfur eylemlerden dolayı hesaba çekilmeleri en acil hukuk ihtiyacıdır."

"Masada çözüm aramak cinayetlerin meşrulaşması demektir"

Bahçeli, Ermenistan'ın Azerbaycan'da sivillere yönelik saldıralarına ilişkin, şöyle konuştu:

"Terörist devlet Ermenistan Dağlık Karabağ’dan çekilmeden, işgal ettiği toprakları hak sahibi Azerbaycan’a teslim etmeden silahları indirmek, ateşi dindirmek, masalarda çözüm aramak cinayetlerin, rezaletlerin ve zulmetin meşrulaşması demektir. Bakü’yü hedef yapanların, Erivan’ın da bir gece ansızın bedel ödeyeceğini ne akıllarından ne de kabus dolu anılarından çıkarmamaları hayatları ve güvenlikleri açısından en makul davranıştır." 

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