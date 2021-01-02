Terör örgütü YPG/PKK'ya aralıkta ağır darbe

Türkiye'nin barış, huzur ve güvenliğini bozmak için bebek ve çocukları dahi hedef almaktan çekinmeyen terör örgütü YPG/PKK'ya yönelik aralık ayında düzenlenen başarılı operasyonlarda 164 terörist etkisiz hale getirildi.

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı ve Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanlığının, ülkenin huzur, güven ve kardeşliğini bozmaya çalışan terör örgütlerine yönelik amansız takibi, güvenlik korucularının da desteğiyle kararlılıkla devam ediyor.

Gece, gündüz demeden şehir merkezleri ile kırsal alanların yanı sıra yurt dışında da teröristlerin peşini bırakmayan, olumsuz hava koşulları ve zorlu arazi şartlarına rağmen haftalarca kırsalda kalarak operasyonlarını sürdüren güvenlik güçleri, terör örgütü YPG/PKK'ya aralık ayında da ağır darbe vurdu.

AA muhabirinin derlediği bilgilere göre, 1-31 Aralık tarihlerinde yurt içi ve dışındaki operasyonlarda 164 terörist etkisiz hale getirildi. Terör örgütü PKK ve gençlik yapılanmasına yönelik birçok ilde düzenlenen operasyonlarda 112 şüpheli gözaltına alındı. Zanlılardan eski HDP Diyarbakır Milletvekili Leyla Güven ve Şişli Belediye Başkan Yardımcısı Cihan Yavuz'un da aralarında bulunduğu 61'i tutuklandı.

Aralıkta terör örgütü YPG/PKK'nın saldırılarında 3 güvenlik görevlisi şehit oldu, yaralanan 6 asker tedavi altına alındı.

İkna yoluyla teslim olan örgüt mensubu sayısı 243 oldu

Teröristlerin etkisiz hale getirilmesi ve sığınak ile barınaklarının imha edilmesi amacıyla aralıkta yurt genelinde güvenlik güçlerince düzenlenen geniş çaplı operasyonlarda çok sayıda silah, patlayıcı ve mühimmat ile yüklü miktarda yaşam malzemesi ele geçirildi.

Jandarma ve güvenlik korucularının katılımıyla düzenlenen operasyonlarda, teröristlerce kullanılan çok sayıda mağara, sığınak ve barınak imha edildi. Böylece örgüte eleman kaybının yanı sıra kış üstlenmesinde bulunduğu aralık ayında lojistik açıdan da darbe vuruldu.

Emniyet ve jandarmanın ikna çalışmalarıyla terör örgütünden kaçışların arttığı geçen yıl, 1 Ocak 2020'den bu yana ikna yoluyla teslim olan örgüt mensubu sayısı 243'e yükseldi.

Öte yandan, Interpol tarafından kırmızı bültenle aranan PKK'lı terörist M.Ş.K, 2 Aralık'ta Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde yakalandı.

Terör örgütü, sözde üst düzey yöneticilerinin ölümlerini gizliyor

Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, son dönemde yurt içi ve dışında güvenlik güçlerince düzenlenen operasyonlarla ağır kayıplar veren PKK/KCK'nın içine düştüğü çaresizlik, örgütteki dağılma sürecini hızlandırdı.

Etkisiz hale getirilen üst düzey örgüt mensuplarının yerini dolduramayan, örgüte eleman temin etmekte zorlanan PKK'nın sözde yöneticileri, kendi mensuplarının de hedefi haline gelmeye başladı.

Irak ve Suriye'den gönderilen teröristlerin Türk güvenlik güçlerinin aralıksız düzenlediği operasyonlarda etkisiz hale getirileceğine artık kesin gözüyle bakılan terör örgütünde, teröristler Türkiye'ye gelmek istemiyor.

Dağılma sürecinde olan örgütteki üyelerin moral bozukluğunu düzeltmeye çalışan ve teslim olan terörist sayısının daha da artmasından endişe duyan PKK'nın sözde yöneticileri, son dönemde sözde üst düzey sorumlularının operasyonlarda etkisiz hale getirildiği bilgisini kendi mensuplarından bile saklıyor.