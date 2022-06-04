Terör örgütü YPG/PKK, Tel Rıfat ve çevre köylerde tünel kazıp silah saklıyor

Tel Rıfat ve çevresindeki köylerde tüneller kazan, bölgede silah ve tanklar saklayan terör örgütünü havadan görüntüledi.

Sivil köylerde kazdıkları tünellerin etrafındaki YPG/PKK'lı teröristler, yansıdı.

Tel Rıfat'taki durum

Halep'in Tel Rıfat ilçesi, Rusya'nın hava desteğiyle Şubat 2016'da YPG/PKK'lı teröristlerin eline geçmişti.

YPG/PKK, buradan Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı Harekatları bölgesindeki yerleşim yerleri ile emniyeti sağlayan Türk güvenlik güçlerine ve muhalif savaşçıların mevzilerine saldırıyor.