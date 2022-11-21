Terör örgütü YPG/PKK sivilleri hedef alıyor

Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridoruna karşı Türk Silahlı Kuvvetlerinin düzenlediği başarılı operasyonlar sonrasında bitme noktasına gelen terör örgütü, sivilleri hedef alıyor.

İstanbul İstiklal Caddesi'nde 13 Kasım'da 6 kişinin hayatını kaybettiği, 81 kişinin yaralandığı bombalı saldırıyı düzenleyen eli kanlı terör örgütü, Gaziantep ve Kilis'te de sivillere yönelik saldırılar gerçekleştirdi.

2 günde 10 roketli saldırı

Terör örgütü, Suriye'nin kuzeyinden Gaziantep'in Karkamış ilçesine yönelik bugün 5 havan/roketli saldırı düzenledi. Teröristlerin attığı havan/roketler, bir lise ve 2 ev ile Karkamış Sınır Kapısı yakınındaki bir tıra isabet etti. Saldırılarda biri öğretmen, biri çocuk olmak üzere 3 sivil hayatını kaybetti, 10 kişi yaralandı.

Suriye'nin kuzeyinden terör örgütü YPG/PKK mensuplarınca dün Kilis'teki Öncüpınar Sınır Kapısı bölgesine roket atılması sonucu 1 asker ve 7 polis yaralanmıştı. Terör örgütü üyelerinin dün akşam saatlerinde Gaziantep'in Karkamış ilçesine attığı 4 roket de boş alana isabet etmişti.

Eli kanlı terör örgütü, böylelikle dünden bu yana çocuk yaşlı gözetmeden sivillere yönelik 10 roketli/havanlı saldırı düzenledi.